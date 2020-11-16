Слово "Hyperloop" уже много лет сопровождает все серьезные научно-технические дискуссии связанные с перспективами развития сверхскоростного наземного транспорта. Однако, ученые до сих пор спорят над реальностью воплощение его в жизнь

В отличие от распространенного заблуждения, Илон Маск не является автором идеи о Hyperloop, но именно он заговорил о ней серьезно и начал продвигать ее к воплощению.

Hyperloop – проект разновидности вакуумного поезда, впервые был предложен американскими инженерами Джеймсом Пауэллом (James R. Powell) и Гордоном Денби (Gordon Danby) в 2003 году.

Суть Hyperloop заключается в том, что система, которая использует магниты и турбины, запускает капсулы на магнитной подушке для движения с огромной скоростью по вакуумным трубам. Принцип Гиперпетли схожий с пневматической почтой, ранее использовалась для транспортировки документов.

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Маск серьезно взялся за идею Hyperloop в 2012 году в ответ на проект строительства скоростного участка железной дороги между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско. По его мнению, предложенный проект был слишком дорогим, а поезда – крайне медленными для города, где расположена Кремниевая Долина. Он считал, что капсулы смогут развивать скорость более чем 1000 км / ч, а новый вид транспорта кардинально изменит современные города.

Чтобы уменьшить сопротивление и ускорить движение, Маск предложил откачивать большую часть воздуха из труб, создавая в них частичный вакуум. Такого принципа придерживаются самолеты, которые поднимаются на большие высоты, чтобы путешествовать менее плотным воздухом и увеличивать скорость.

По идее Маска, вместо того, чтобы использовать колеса, как в поездах или автомобилях, капсулы Hyperloop плавают над поверхностью трубы на наборе из 28 воздушных лыж. Это позволит уменьшить силу трения – еще одну причину замедления. Эффект подобный тому, как шайба плавает прямо над столом в известной игре аэрохоккей.

По расчетам Маска, затраты на построение Hyperloop между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско должны составить 6 миллиардов долларов. Компания HTT оценивает стоимость похожего проекту в ОАЭ от 20 до 40 миллионов долларов за километр трассы.

Если сравнивать с другими видами транспорта, то строительство автобанов в Европе стоит от 6 миллионов до 20 миллионов евро за 1 км в зависимости от региона и условий. Еще дороже стоит построение скоростной железной дороги, например, стоимость отрезке между немецкими городами Эрфурт-Ебенсфельд составила около 30 ми лл ионов евро за 1 км.

Кто занимается разработкой

После объявления концепции Илон Маск сказал, что не будет участвовать в разработке и внедрении Hyperloop, чтобы сосредоточиться на электромобилях Tesla и космическом проекте SpaceX. В то же время проект Hyperloop развивался по модели open source, то есть концепция открыта для всех желающих. Это привело к формированию множества стартапов и компаний, которые работают над развитием транспорта и созданием физического прототипа.

Для ускорения развития технологии, с 2015 года SpaceX проводит международные соревнования транспортных капсул Hyperloop.

Транспортная революция

Результат не заставил себя долго ждать и уже 2018 году, на очередных соревнованиях устроенных компанией Илона Маска SpaceX, победила команда студентов-инженеров из Мюнхена. На испытательной трассе длиной в 1.2 км капсула команды развила скорость в 457 км / ч.

Мюнхенская команда под названием Warr Hyperloop победила со значительным отрывом – скорость капсул их ближайших конкурентов достигла лишь 141.5 км / ч.

Изобретатель Илон Маск лично посетил соревнования и пообщался с командами.

После этого несколько стартап-компаний пробовали на практике реализовать идею Hyperloop в разных странах мира: Hyperloop One (Virgin) в Индии, Hyperloop Transportation Technologies в Словакии. Однако, несмотря на высокую стоимость и недостаточную практическую изученность технологии, все эти проекты до сих пор находятся на стадии переговоров и согласований.

Корейский научно-исследовательский институт железных дорог (Korail) объявил, что прототип Hyperloop в Южной Корее достиг на испытаниях скорости рекордных 1019 км / ч.



Транспортная революция, ставшая реальностью / Фото unsplash

Hyperloop и первые пассажиры

И пока Илон Маск проводил соревнования, компания, Virgin Hyperloop недавно осуществила первую в истории путешествие с пассажирами в пустыне Невады. Во время испытания двое пассажиров проехали 500 м за 15 секунд с максимальной скоростью 172 км / ч.

Однако, как утверждают в компании, это только начало – амбиции Virgin по скорости передвижения достигают более 1000 км / ч. Это единственная фирма, разрабатывающая такую концепцию, ведь раньше никто не перевозил пассажиров.

Первые испытания Virgin Hyperloop с пассажирами:

Virgin Hyperloop, базирующаяся в Лос-Анджелесе, также изучает возможности запуска в других странах. Речь идет в частности о гипотетическом 12-минутный маршрут между Дубаем и Абу-Даби, который занимает более часа на общественном транспорте.

Итак, пусть и в тестовом режиме, но Hyperloop таки перевез своих первых пассажиров и не является только мечтой. Как видим, от появления идеи в 2003 году и до ее реализации в 2020 году прошло всего 17 лет.

Hyperloop в Украине

В феврале 2018 тогдашний министр инфраструктуры Владимир Емельян объявил о создании Центра транспортных инноваций HypeUA, который должен был создать тестовою площадку для строительства Hyperloop в Украине.

По планам, сверхбыстрый вид транспорта может соединить города Днепр и Киев, а затем и другие крупные города в Украине.

В июне 2018 Министерство инфраструктуры Украины и компания Hyperloop Transportation Technologies подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

По расчетам исследователей Украинского института будущего, строительство инфраструктуры Hyperloop маршруту Киев – Одесса будет стоить около 3,6 миллиарда долларов.

Однако, дальнейшая отставка министра инфраструктуры и начало пандемии COVID-19 отложили этот проект в долгий шкаф. Новый министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что:

Идея строительства Hyperloop в Украине, мягко говоря, является абсурдной. Проще изобрести технологию телепортации

И все же, хочется верить, что Hyperloop и Украины отделяет всего 3,6 миллиарда долларов США. И в ближайшем будущем мы все же сможем прокатиться со скоростью 1000 км / час.