7 результативных упражнений для проработки ягодиц: видео тренировки

Упругие ягодицы сегодня в моде, поэтому и мужчины, и женщины упорно над ними работают в тренажерных залах. Чтобы результат был лучше, понадобится несколько креативных упражнений.

Некоторые из них показали тренер Роман Смидюк. Их можно делать как в фитнес-центре, так и дома. Правда, вам понадобится дополнительный вес. Если нет под рукой специальных снарядов, отлично подойдут бутылки с водой. Итак, смотрите видео, повторяйте упражнения и включайте их в ваши планы тренировок. Занимайтесь и работайте над телом мечты вместе с Идеей 24!

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Комплекс домашних упражнений для упругих ягодиц

Выпады назад с вращением корпуса с дополнительным весом: 4 подхода по 12 повторений;

4 подхода по 12 повторений; Наклоны на одной ноге с упором второй ноги в стену: 3 подхода по 15 повторений;

3 подхода по 15 повторений; Присед + наклон с дополнительным весом в руках: 3 подхода по 20 повторений;

3 подхода по 20 повторений; Махи изогнутой ногой в сторону + назад: 3 подхода по 30 повторений;

3 подхода по 30 повторений; Шаги со жгутом в стороны: 2 подхода по 30 повторений на каждую ногу;

2 подхода по 30 повторений на каждую ногу; Махи ногами назад со жгутом: 2 подхода по 20 повторов на каждую ногу

2 подхода по 20 повторов на каждую ногу Скручивание на платформе BOSU: 3 подхода по 15 – 20 повторений на каждую сторону.

Зачем прокачивать ягодицы?

Сильные ягодицы – это больше, чем просто эстетика тела. Мышечная сила бедер, ягодиц и квадрицепсов улучшает вашу работу в любом спорте, повышает вашу продуктивность и снижает риск получения травм.

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Текст публикации Романа Смидюка:

Тренировка на ягодицы. Давно не была расписана тренировка, почему бы не сделать это в воскресенье!

Выпады назад с вращением корпуса с блином: 4 подхода по 12 повторений;

Наклоны на одной ноге с упором второй ноги в стену: 3 подхода по 15 повторений

Присед + наклон с гантелями / гирею в руках: 3 подхода по 20 повторений

Махи изогнутой ногой в сторону + назад: 3 подхода по 30 повторений

Суперсет: 2

круга жгутом по 1 шагу в сторону: 30 повторений

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- Махи назад со жгутом стоя: 20 раз в сторону

Скручивание на BOSU: 3 подхода по 15-20 повторений на сторону