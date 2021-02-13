Для того чтобы быть продуктивным не всегда нужно увеличивать количество рабочих часов. Прежде всего для этого следует изменить свой график и подход к выполнению основных обязанностей. Кроме этого, довольно часто наши привычки мешают выполнить все дела качественно и быстро.

Поэтому, если вы хотите быть максимально продуктивным, но при этом чувствовать себя бодро, избавьтесь некоторых привычек.

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Отсутствие плана

Вы должны запомнить, что отсутствие плана вредит для вашей производительности. Именно поэтому вы ничего не успеваете, часто забываете выполнить определенные поручения, но несмотря на это много работаете и сильно утомляетесь.

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Многозадачность

Уже научно доказано, что выполнение нескольких дел одновременно ослабляет нашу концентрацию, вредит работоспособности и снижает нашу производительность. Не стоит делать несколько дел одновременно. Лучше поочередно выполняйте важные дела и мелочные.

Отсутствие фокуса

Выполняя любую работу, нужно понимать, что вы должны выполнить в первую очередь. Важные поручения делайте сразу, а мелкие – потом. Так вы сможете фокусироваться на том, что не предусматривает отложения, а также улучшить свою производительность.

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Отсутствие режима

Для того чтобы быть продуктивным, нужно хорошо себя чувствовать и быть здоровым. Отсутствие режима, а именно малое количество сна, плохое питание, отсутствие физической активности негативно сказывается на всем нашем организме. Все это снижает нашу производительность.

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Много работы

Всем нужно все успеть, но рано или поздно через сверхурочную работу вы станете истощены и уставшие. Без хорошего отдыха ваша производительность значительно снизится.

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Откладывание на потом

Многие люди имеют привычку откладывать сложные дела на потом. Часто это приводит к тому, что задача в принципе остается невыполненной. В таком случае следует помнить, что сила воли после сна наибольшая. С каждым часом она уменьшается, поэтому желание выполнять важные дела в конце рабочего дня, как правило, исчезает.

Социальные сети

Во многих работников есть привычки тратить много рабочего времени на просмотр ленты в соцсетях. Особенно это актуально, если руководитель не может точно проследить работу своих подчиненных. Частое отвлечения на оповещение, просмотр шуток или видео отвлекают от выполнения каких-либо дел. В результате производительность значительно снижается.

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