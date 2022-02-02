7 необычных способов повторного использования чайных пакетиков
Источник:5-Minute Crafts
Чайный пакетик содержит питательные ингредиенты даже после использования. Рассказываем о 7 способах повторного применения для других нужд.
Чай – один из самых популярных напитков в мире. Для этого есть много причин. Из чая не только можно приготовить вкусный напиток, но и использовать как средство по уходу за лицом или очиститель.
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Очистка окон и стекла
Возьмите несколько чайных пакетиков и положите их в чашку или стакан на 20 минут. Профильтруйте жидкость и налейте ее в бутылку с распылителем.
Нанесите его на стекло, которое необходимо очистить. Потрите тряпкой без ворса или газетой.
Лайфхак для очистки окон и стекла / Фото 5-Minute Crafts
Мытье деревянных поверхностей
Положите использованный пакет чёрного чая в горячую воду и оставьте на 10 минут. Смочите салфетку в полученном настое. Очистите любую деревянную поверхность.
Для борьбы с вредителями
Приготовьте настой из нескольких чайных пакетиков и перелейте его в бутылку распылителем. Опрыскивайте растения.
Для приготовления пищи
Дубильные вещества, содержащиеся в чае, очень эффективны для смягчения мяса. Надо только приготовить настой черного чая и замариновать ими мясо.
Уход за лицом
Зеленый чай содержит антиоксиданты, которые полезны при уходе за кожей. Просто возьмите использованный чайный пакетик, подождите, пока он охладится, и натрите им лицо.
Обезжиривание и мытье посуды
Возьмите три или четыре пакетика чая и сделайте из них настой. Замочите посуду в жидкости и добавьте несколько капель моющего средства.
Мойте посуду как обычно. Вы также можете натереть чайными пакетиками грязную посуду.
Травяной душ
Содержащиеся в чае антиоксиданты замедляют процесс старения. Положите пакетики в теплую воду в ванную.
Если у вас нет ванной, то можете разместить пакетики чая прямо над отверстием для воды в душе.
Антиоксидантный душ / Фото 5-Minute Crafts