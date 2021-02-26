Человеческий организм настолько интересный и удивительный, что иногда факты об определенных органах и их возможностях просто поражают. Такие знания могут помочь в сложных ситуациях или даже вдохновить и воплотить веру в себя.

Мы подготовили для вас 7 фактов о человеческом теле, которые вы еще не слышали.

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Гвоздь в организме

В человеческом организме содержится большое количество различных микроэлементов. Среди них, в частности, кальций, магний, цинк и другие. У здорового человека количество этих элементов должна соответствовать определенной норме. Так, например норма железа в организме человека равна массе небольшого гвоздя, то есть 4 грамма.

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Слюна

В среднем за сутки наш организм выделяет столько слюны, что ее хватило бы, чтобы наполнить бутылку объемом до 0,5 л. Количество выделяемой слюны зависит от нашего питания, поэтому может быть и так, что дневной объем выделяемой слюны может превысить даже 1 л.

"Не проморгайте"

В среднем человек за минуту моргает 15 раз, то есть один раз в течение 4 секунд. Соответственно в течение дня мы моргаем около 2 тысяч раз. Отсюда понятно, что не считая сон, мы находимся с закрытыми глазами 1,5 часа.

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Тепло нашего тела

В процессе жизнедеятельности наше тело генерирует большое количество тепла. Например, через час мы выделяем столько же энергии, сколько лампочка мощностью 100 Вт.

Кишечник в три этажа

Самой длинной частью нашего организма является кишечник. Так, длина толстой и тонкой кишки вместе с желудком составляет около 9 метров, а это высота третьего этажа.

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Бактерии во рту

Общее количество бактерий во рту в среднем у каждого человека составляет 7,6 млрд. А это даже больше, чем все население Земли.

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Кожа

Ежедневно в среднем мы теряем примерно 1 миллиона отмерших клеток кожи. Всего за час мы избавляемся от 30-40 тысяч "чешуек" кожи, которые становятся частью пыли на мебели или других поверхностях.

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