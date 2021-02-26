7 необычных фактов о нашем теле, которые нам никто не рассказывал
Человеческий организм настолько интересный и удивительный, что иногда факты об определенных органах и их возможностях просто поражают. Такие знания могут помочь в сложных ситуациях или даже вдохновить и воплотить веру в себя.
Источник:Deztop
Мы подготовили для вас 7 фактов о человеческом теле, которые вы еще не слышали.
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Гвоздь в организме
В человеческом организме содержится большое количество различных микроэлементов. Среди них, в частности, кальций, магний, цинк и другие. У здорового человека количество этих элементов должна соответствовать определенной норме. Так, например норма железа в организме человека равна массе небольшого гвоздя, то есть 4 грамма.
Фото formulavody
Слюна
В среднем за сутки наш организм выделяет столько слюны, что ее хватило бы, чтобы наполнить бутылку объемом до 0,5 л. Количество выделяемой слюны зависит от нашего питания, поэтому может быть и так, что дневной объем выделяемой слюны может превысить даже 1 л.
"Не проморгайте"
В среднем человек за минуту моргает 15 раз, то есть один раз в течение 4 секунд. Соответственно в течение дня мы моргаем около 2 тысяч раз. Отсюда понятно, что не считая сон, мы находимся с закрытыми глазами 1,5 часа.
Фото optic-center
Тепло нашего тела
В процессе жизнедеятельности наше тело генерирует большое количество тепла. Например, через час мы выделяем столько же энергии, сколько лампочка мощностью 100 Вт.
Кишечник в три этажа
Самой длинной частью нашего организма является кишечник. Так, длина толстой и тонкой кишки вместе с желудком составляет около 9 метров, а это высота третьего этажа.
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Бактерии во рту
Общее количество бактерий во рту в среднем у каждого человека составляет 7,6 млрд. А это даже больше, чем все население Земли.
Фото be-health
Кожа
Ежедневно в среднем мы теряем примерно 1 миллиона отмерших клеток кожи. Всего за час мы избавляемся от 30-40 тысяч "чешуек" кожи, которые становятся частью пыли на мебели или других поверхностях.
Фото tvoemisto
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