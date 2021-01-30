Животные, которые возомнили себя агентами 007: забавные фото
Животные умеют идеально прятаться, ведь они имеют соответствующую внешность, инстинкты и навыки. Это касается не только диких животных, но и домашних любимцев. Некоторые животные настолько любят прятаться, что иногда представляют себя агентами или шпионами.
Источник: 24 канал
Если вы хотите улучшить себе настроение и получить дозу позитива, просмотрите подборку фото, которую мы для вас подготовили.
Читайте также: 10 фото, которые доказывают, что животные умеют дружить
Идеальная маскировка
Фото twitter
Хороший шпион должен иметь хороший нюх
Фото filing
Конспирация высшего уровня
Фото yaplakal
Кот, который слишком долго ждал идеального момента для раскрытия
Фото adictamente
На первый взгляд незаметный
Фото instagram
Интересно: 10 фото, которые доказывают, что быть "не таким, как все" классно
Пес решил, что его лап не видно
Фото topeviral
"Интересно, а что они дальше будут делать"
Фото instagram
"Надеюсь, здесь они меня не найдут"
Фото genial.guru
Он почти незаметен
Фото fishki
"Кажется, они ушли"
Фото kotak
Поделиться новостью