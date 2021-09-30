7 интересных фактов о мышцах, которые вас удивят

Порой трудно и понять, какую важную роль в жизнедеятельности каждого из нас играют мышцы, ведь любое сознательное или бессознательное движение заставляет их сокращаться или расслабляться. Подготовили несколько фактов об этих частях нашего организма, а вы тем временем проверьте, все ли вам были известны.

Рутинные дела, такие как поход в магазин или на прогулку, приготовления пищи или просмотр любимого сериала, задействуют столько мышц, что вы и не догадывались. Поэтому сегодня расскажем несколько интересных фактов о тех частях тела, которые работают без остановки.

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7 потрясающих фактов о мышцах

Челюстная мышца – сама сильная. Сила ее сжатия может достигать 390 килограммов. Понятно, зубная эмаль не способна выдержать такую ​​нагрузку. Поэтому средняя сила сжатия не превышает 15 – 20 килограммов. Около 50% всей мышечной массы сосредоточено в ногах. Чтобы сделать один шаг, в работу включается около 200 мышц. Это количество может немного варьироваться в зависимости от анатомических особенностей. Трицепс – одна из тех мышц, которая быстро восстанавливаются. А вот мышцы спины приходят в норму дольше. Особенно длинные, вдоль позвоночника. Почти 50% энергии тело тратит на сокращение мышц. Даже если вы не занимаетесь спортом, организм тратит калории на выполнение физиологических функций. Чтобы улыбнуться, человеку нужно напрячь около 17 мышц. А чтобы нахмуриться – в три раза больше. Благодаря рецепторам в мышцах, суставах и сухожилиях, формируется правильная осанка. Рецепторы передают информацию о своем положении в мозг, мозг запоминает эту информацию и привыкает к ней.

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Человеческие мышцы работают без остановки / Фото unsplash

Текст публикации Smidyuk Academy:

Пять фактов о мышцах, которые вы не знали

Челюстная мышца – самая сильная. Сила ее сжатия может достигать 390 кг. Конечно, зубная эмаль не способна выдержать такую нагрузку. Поэтому средняя сила сжатия бывает не более 15-20 кг.

Чтобы сделать 1 шаг, в работу включается около 200 мышц. Цифра может немного варьироваться в зависимости от анатомических особенностей.

Почти 50% энергии тело тратит на сокращение мышц.

Даже если вы не занимаетесь спортом, организм тратит калории на выполнение физиологических функций.

Благодаря рецепторам в мышцах, суставах и сухожилиях, формируется правильная осанка.

Рецепторы передают информацию о своем состоянии в мозг, мозг запоминает эту информацию и привыкает к ней.