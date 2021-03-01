Как выжить во время карантина и уберечь собственный бизнес? – один из самых распространенных вопросов, который приходится слышать от владельцев ресторанов или кафе. Ведь, как никто другой они одними из первых почувствовали удар карантина. Однако смелые и креативные идеи помогли многим из них не только удержаться на плаву, но и завоевать внимание публики.

Поэтому мы вас познакомим с идеями от заведений, которые выжили во время карантина и не потеряли своих клиентов.

Читайте также: Как защитить бизнес от киберугроз 5 дельных советов

В своей "кабинке"

Владельцы ресторанов в Амстердаме придумали способ, как защитить своих посетителей. Летние террасы одного из заведений, где выращивались овощи и цветы для того же ресторана, превратили в прозрачные "кабинки" со столиками на двоих. Так гости могут наслаждаться блюдами и видом из террасы безопасно и уютно.

Также львовский ресторан "Очень высокая кухня" установил купольные прозрачные оранжереи вокруг столиков на крыше здания на площади Рынок.



Фото restoran

Онлайн-ресторан

Креативные решения ресторанный бизнес начал придумывать еще во время жестких карантинных ограничений. Украинская сеть заведений "Черноморка", чтобы работники кухни и официанты не остались без работы, запустили уникальный онлайн-ресторан. Официанты принимали заказы и помогали гостям с выбором с помощью видеосвязи. А готовые блюда можно было забрать самостоятельно или оформить доставку на дом.



Фото lifestyle

Эстетика ресторана и удобство

Ресторан Narisawa в Токио один из первых оказался в сердце пандемии. А их "фишка" была в изысканной подачи блюд. Поэтому пандемия подтолкнула руководство создать специальные сеты для доставки, соединившие фирменную эстетику ресторана и удобство транспортировки. Они разработали специальные "полуфабрикаты" для приготовления и подачи ресторанных блюд дома. А еще предложили покупать овощи у фермеров, с которыми работает сам ресторан.





Фото japantimes

Дистанция прежде всего

Держать дистанцию в заведениях общественного питания, это первая и ключевая меры безопасности в эти дни. Поэтому одно из кафе немецкого городка Шверин нашло выход: посетителям летней террасы начали выдавать соломенные шляпы с прикрепленными к ним поролоновыми дубинками для бассейнов. Такие импровизированные головные уборы не дают приближаться друг к другу более чем на разрешенные 1,5 м.

А вот Burger King, тоже в Германии, свои фирменные картонные короны сильно увеличили в диаметре, таким образом посетители могли держать безопасную дистанцию друг от друга.

А еще некоторые рестораны научились охранять личное пространство с помощью мягких игрушек или картонных "посетителей", которые занимают пустые стулья за столиками.



Фото edition

Столик на краю света

Шведский бренд безалкогольного вина Oddbird вместе с рестораном Garba открыли "наиболее социально дистанцированный ресторан в мире". Они разместили несколько уютных столиков в шести точках национального природного заповедника Хэринг в Швеции. Столики расположены на расстоянии километра друг от друга.



Фото adweer.com