Сегодня рынок продаж настолько мощный, что конкурировать достаточно сложно. Несмотря на кризис, все предприниматели пытаются удержать своего клиента, заинтересовать его и повысить уровень прибыли компании. В таких условиях очень сложно развивать свое дело.

Мы расскажем вам, как зная три основных правила, можно уберечь свой бизнес и даже увеличить свои доходы.

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Удерживайте постоянных клиентов

Постоянные клиенты – это те, кого вы должны беречь всегда, а особенно в период кризиса. В основном такие люди дают основную часть прибыли. Поэтому попробуйте их поощрить, придумайте акции, сделайте обдуманный маркетинговый ход. Но обязательно перед этим проведите хотя бы элементарный ABC-анализ.

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Правильное назначение товара

В условиях кризиса люди всегда уменьшают свои покупки. Покупаются только те товары, без которых человек не может обойтись. Поэтому очень важно переформулировать назначения своего продукта. Сделайте так, чтобы ваш клиент думал, что без ваших товаров он просто не может обойтись. Такой подход однозначно поможет увеличить прибыль.

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Используйте страх

В условиях кризиса очень трудно конкурировать на рынке, поэтому вы можете поступить мудро и в своих продажах использовать страх. В частности, речь идет о том, чтобы вы снизили страх покупать у вас. Для этого вы должны дать покупателю какие-то гарантии, сертификаты, предлагать скидки и всегда иметь положительные отзывы. Как увеличить страх относительно покупок в других продавцов – просто говорить о рисках, но при этом не переходить на личности. Делайте акцент на своих достоинствах, и вы завоюете расположение клиентов.

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