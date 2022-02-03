5 упражнений на все тело: ежедневная домашняя тренировка в видео

Мы не устанем вам напоминать, что дома можно тренироваться не менее эффективно, чем в зале. И преимущества такой затеи очевидны: вы не будете тратить время на дорогу туда и обратно. Осталось разобраться с упражнениями.

Однако и это не проблема. Тренеры с TrainAtHome подготовили комплекс для домашней тренировки. Все, что от вас требуется, устроить в квартире фитнесс-атмосферу. Наденьте удобную спортивную одежду, включите энергичную музыку и айда заниматься и работать над телом мечты.

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5 упражнений для тренировки в домашних условиях

Упражнение на пресс. Лягте на спину, заведите руки за голову и выполняйте махи ногами (по 15 раз на каждую ногу). Важно, что рабочую ногу при этом полностью не опускайте на пол. Держите напряженные мышцы живота. Бег на месте. Работайте от 30 до 60 секунд. Следите за четкостью движений и не забываем дышать. Отвод бедра (по 20 – 25 повторений). Поднимайте ногу как можно выше, не прогибаясь в пояснице. Махи ногами в сторону (по 15 – 20 повторений). Можно делать как с резинкой, так и без. Мертвая тяга (10 – 15 повторений). Опускайтесь медленно вниз, спину при этом не округляйте.

попробуйте выполнить каждое упражнение по 2 – 3 подхода.

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Текст публикации TrainAtHome.Today:

Тренировка на все тело. Каждое упражнение, показанное в зале, можно легко выполнить на дому. Берем любые утяжелители (или бутылки с водой) и работаем.

1 упражнение – выполняем по 15 раз в каждую сторону. Обращаем внимание, что рабочая нога полностью не опускается на пол. Держим пресс в напряжении.

2 упражнение – бег от 30 до 60 сек. Следим за четкостью движений. И не забываем дышать

3 упражнения – отвод бедра по 20-25 раз. Поднимаем ногу как можно выше, не прогибаясь в пояснице!

4 упражнения – махи в сторону по 15-20 раз. Можно делать как с резинкой, так и без.

5 упражнение – мертвая тяга 10-15 раз. Опускаемся вниз медленно, спину не округляем.

Попробуй выполнить 2-3 подхода. Сохраняй и тренируйся вместе с нами.