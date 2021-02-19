Еще на старте открытия собственного дела нужно думать о том, как уберечь все данные от кибератак. Существует несколько способов позаботиться о кибербезопасности бизнеса. Все они действенны на любой стадии развития дела.

Эти способы защиты универсальные, ведь они будут полезны как для маленьких компаний, так и для крупных корпораций.

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Аудит и оценка рисков

В начале развития бизнеса вы должны проанализировать все нюансы, которые могут касаться кибербезопасности. Например, вы должны понимать, какой ущерб будете иметь в случае, если вас постигнет кража финансовой информации, персональных данных всех работников, блокирование электронной почты. Таким образом вы обнаружите все уязвимые места в компании, поэтому вам легче будет понять, что именно нуждается в максимальной защите.

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Стандарты кибербезопасности

Каждая компания должна соблюдать элементарные стандартные правила компьютерной безопасности. Например, у директора должны быть знакомые, которые мгновенно смогут помочь при экстренных ситуациях. В идеале, такой человек должен официально работать в компании. Кроме этого, советуем четко прописывать права и обязанности каждого работника относительно распространения любой информации. Это элементарные правила, касающиеся кибербезопасности.

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Ответственный за кибербезопасность

Независимо от того, каких размеров ваша компании, советуем создать специальное подразделение, которое будет контролировать все попытки кибератак и в любой момент сможет защитить все данные. В небольших компаниях такие обязанности имеет системный администратор.

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Четкие действия во время непредвиденных ситуаций

Если так случилось, что вы узнали об определенных атаках на информационные данные, советуем не паниковать и реально оценить все возможные угрозы. Четко определите последовательность всех действий, при необходимости обращайтесь за помощью к специалистам высшего уровня.

Страхование

Каждая компания имеет возможность застраховать себя от всех потенциальных киберрисков. Так, например, это поможет покрыть убытки в случае потери данных или блокировки работы компании.

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