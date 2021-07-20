5 способов правильно разогреть еду, чтобы сохранить ее вкус и аромат

Наверное каждый из нас сталкивался с проблемой после разогрева пищи. То она становится жесткой, подгорелой, сухой или абсолютно невкусной. Оказывается, пищу нужно тоже уметь разогревать правильно. Ведь есть множество нюансов, благодаря которым разогретая пища сохраняет свой вкус и структуру, и ее приятно есть и на второй, и на третий день. В чем же дело?

Мы поделимся с вами секретами разогрева, чтобы все было вкусно и аппетитно. Новости ...

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Как нагреть пищу в кастрюле

С жидким первым блюдом все понятно.

Но если вы хотите распарить или потушить второе блюдо.

Поместите порцию в посуду, налейте на дно немного воды – 1 – 2 ст. ложки, накройте крышкой и поставьте на средний огонь, который через минуту уберите на минимум. Не забывайте помешивать блюдо.



Блюдо обязательно надо помешивать / Фото unplash

Как разогреть пищу в духовке

Печеные изделия, пироги, пирожки, блины, бутерброды, пиццу, а также запеканки удобно разогревать в духовке. Выставьте нужную температуру, согласно блюду – 160 – 180 градусов. Чтобы блюдо не засохло, накройте их фольгой или пленкой. Получается немного дольше, чем на плите, так как духовку еще нужно разогреть.



Фольга сохранит вкус блюда / Фото unplash

Как разогреть еду на водяной бане

Секрет хорошего настроения достаточно прост! Нужно только пригласить лучших друзей, взять, тоник, лед и вместе замиксовать хорошее настроение.

Налейте в кастрюлю воду, поставьте на огонь и доведите до кипения. А сверху установите другую емкость или дуршлаг, в котором путем выделения пара будет греться пища. Ни дополнительной воды, ни масла добавлять не нужно. А на разогрев вам понадобится 7 – 10 минут.



Чтобы разогреть блюдо, вам понадобится всего несколько минут / Фото unplash

Как разогреть пищу в микроволновке

Это самый удобный, но и самый противоречивый способ разогрева пищи. Просто снимаете с продукта упаковку, выкладываете в тарелку, ставите в микроволновку и выбираете время и интенсивность подогрева. Все, что остается делать – дождаться сигнала. Чтобы пища не очерствела или не стала "резиновой", поставьте в микроволновку стакан с водой.



Самый легкий способ разогрева пищи / Фото unplash

Как разогреть пищу на сковороде

Это, пожалуй, самый распространенный метод довести блюдо до нужной температуры. Для этого мясо или гарнир помещается в сковороду, добавляется немного масла и прогревается на среднем огне, периодически помешивая и переворачивая в течение 3 – 4 минут, чтобы не пригорело.



Следите, чтобы мясо не пригорело / Фото unsplash