5 самых странных кулинарных лайфхаков за последние 100 лет

Если вы когда-нибудь готовили вместе со своей бабушкой, то замечали, она знает немало кухонных уловок. Но это не значит, что все лайфхаки и советы прошлых поколений надежны сегодня.

Мы собрали 5 самых странных кулинарных советов за последние 100 лет. Некоторые из них гениальны, а некоторые – вы даже не должны пробовать дома.

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В 1896 году рассказывали, как разжечь огонь для плиты

Сегодня НИКТО, повторяем, НИКТО не должен разводить огонь на своей кухне. Но в "Книге Бостонской школы кулинарии" Фанни Мерритт Фармер 1896 были развернуты инструкции о том, как разжечь огонь для своей печи. Жизнь была намного сложнее к масштабному появлению газовой системы, которая в то время, согласно кулинарной книге, только становилась популярной.

В 1920-х использовали воду, чтобы еда в духовке не пригорела

Хозяйки, выпекавшие пирог или хлеб, ставили в духовку емкость с двумя литрами воды. Такая хитрость не давала выпечке пригореть.



Вместе с выпечкой в ​​духовку ставили сосуд с водой / Фото koshachek

В 1920-ых нарезали ананас двумя ножами

Одним из самых популярных экзотических фруктов в 1920-х годах был ананас. Людям тогда говорили не использовать тот же нож и для очищения от кожуры, и для нарезки мякоти. Ссылались в те годы на то, что кожура содержит кислоты, которые вызывают боль и отек во рту.

В 1947 году считали, что не бывает неудачных сочетаний пищи

Конец 40-х и 50-х годов был экспериментальным временем в кулинарии. Совершенствование транспортировки пищи означало, что появилось большее количество экзотических ингредиентов. Компания Enter: Chiquitas Bananas в одной из своих реклам показала рецепт рулетов с ветчиной и бананами. Клиентам рекомендовали обернуть ломтиками ветчины с горчицей вокруг банана и дополнить все это сырним соусом.

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В 1950-х настойчиво рекомендовали не хлопать дверцей духовки

Согласно давнему совету, который касался выпечки, если громко стукнуть дверцей духовки в процессе приготовления, то пирог или хлеб "упадет", поскольку это помешает набуханию теста.



Хозяйки старались не хлопать дверцей духовки / Фото crushpixel