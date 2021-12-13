5 самых популярных книг для саморазвития по версии читателей

Книги для саморазвития – один из лучших способов познания и раскрытия себя как личности. С помощью книг можно улучшить свое физическое и психологическое состояние.

Есть множество книг "на один вечер", которые увлекают с каждой следующей страницы. Однако они совсем не запоминаются и не полезны для мозга. Предлагаем 5 мотивировочных книг для саморазвития.

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1. "Как приобретать друзей и влиять на людей" Дейла Карнеги



Фото Bukva

Книга Дейла Карнеги, которая была продана тиражом более 15 миллионов экземпляров с момента ее первоначальной публикации в 1936 году, содержит его проверенные принципы, помогающие читателям в их личной и профессиональной жизни.

Существует шесть принципов, которые помогут людям, 12 способов помочь людям понять ваш образ мышления, и 9 принципов, поощряющих изменения в других.

2. "Изящное искусство забивать на все" Марка Мэнсона



Фото "Книжные магазины"

Марк Мэнсон – популярный блоггер, пытавшийся бросить вызов норме "положительности" в книгах по саморазвитию. он признал, что иногда жизнь бывает отстойной.

В своей книге Мэнсон поощряет читателей признать, о чем следует заботиться и корректировать свои взгляды в соответствии с нашими целями.

3. "Неординарные. история успеха" Малкольма Гладуэлла



Фото Yakaboo

В этой книге о личном развитии Малкольм Гладуэлл освещает успех лучших и ярких представителей нашего общества – от The Beatles до Билла Гейтса. Он рассказал также о том, что делает их столь успешными.

Гладуэлл доносит людям, что гениев нет. Но пока у людей есть возможности, настойчивость и фантазия – они будут неординарны.

4. "7 привычек чрезвычайно эффективных людей" Стивена Кови



Фото Yakaboo

С момента первой публикации в 1989 году было продано более 15 миллионов экземпляров книги. В произведении описано 7 основных привычек самопомощи, которые направляют читателей к независимой, успешной и полноценной жизни.

Используя психологические принципы, эту книгу нужно открывать снова и снова, освежая читателей мантрами, которые приведут их к величию.

5. Blink. The Power Of Thinking Without Thinking Малкольма Гладуэлла

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Фото Yakaboo

Книги Малкольма Гладуэлла по самопомощи любят читатели, потому что он тщательно исследует и осваивает каждую концепцию, прежде чем писать.

В этом произведении писатель обращается к психологии и нейронауке, чтобы найти способ найти решение мгновенно, а не после долгого обсуждения. Он приводит примеры людей, которые усвоили эти навыки и рассказывают, как мы можем интегрировать их в собственные решения.