Составленный медиками список привычек, убивающих мозг, вас удивит.

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Завтрак

Вы точно неоднократно слышали, что завтрак – это очень важный этап еды. После сна наш организм (и мозг, в том числе) нуждается в питательных веществах. Отсутствие завтрака снижает уровень сахара в крови, а со временем вообще может спровоцировать дегенерацию мозга.

Отсутствие завтрака негативно сказывается на нашем здоровье / Фото Mke.ee

Сахар

Почти все продукты содержат сахар. Именно поэтому важно контролировать свой рацион и соответственно употребления сахара. Чрезмерное его количество в крови со временем может привести к проблемам с развитием мозга.

Контролируйте количество сахара, который потребляете / Фото Volshebnaya-eda

Переедание

Переедание негативно влияет на моральное и физическое самочувствие. Кроме этого, переедание приводит к затвердеванию артерий головного мозга. Это может вызвать снижение умственных способностей.

Переедание может повлиять на умственные способности / Фото Psykmagasinet

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Укрывание во время сна

Многие люди во время сна укрываются с головой. Особенно это распространено в холодное время года. Из-за этого в организм не поступает нужное количество кислорода. Соответственно это уменьшает эффективность работы мозга.

Не укрывайтесь с головой во время сна / Фото Elsa.elle.se

Сон

Для того чтобы хорошо себя чувствовать физически и морально, в среднем нужно спать 8 часов. Тотальное недосыпание может ускорять гибель клеток головного мозга.

Спите не менее 8 часов в сутки / Фото Foamline