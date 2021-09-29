5 безопасных продуктов для ужина: можете без боязни их употреблять

Если вы пытаетесь придерживаться правильного питания, то точно знаете, что не стоит употреблять вечером. Но с чего же полезно готовить?

Идеи 24 делятся списком продуктов, которые можно употреблять вечером. Они принесут вашему организму пользу и не будут влиять на сон или фигуру.

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5 продуктов, которые можно есть вечером

Овсянка



Овсянку полезно есть не только утром / Фото Unsplash

Овсянка не только хороший вариант для завтрака, ее можно употреблять и вечером. Каша способствует снижению уровня холестерина и тем самым укрепляет здоровье сердечно-сосудистой системы. К тому же углеводы в овсяной каше способствуют ускорению обмену веществ.

Бананы



Бананы можно есть вечером / Фото Unsplash

В составе одного банана содержится около 450 миллиграммов калия.

Калий обладает мочегонным действием и легким слабительным эффектом, помогает организму освобождаться от шлаков и токсинов естественным путем,

– объясняет врач-диетолог Джекки Ньюджент, автор книги "Кулинарная книга с мясом или без".

Томатный сок



Томатный сок сжигает жиры / Фото Unsplash

Томатный сок – один из главных продуктов-жиросжигателей, согласно исследованиям British Journal of Nutrition. Его уникальные свойства объясняются содержанием адипонектина – гормона, отвечающего за правильный баланс жира в организме.

Авокадо



Авокадо содержит много полезных жиров / Фото Unsplash

Авокадо имеет большое содержание жира и высокую калорийность. Хотя эта информация обычно не описывает полезный продукт, с этим плодом все по-другому. Дело в том, что в составе авокадо мононенасыщенные жиры, которые относятся к разряду полезных. Они необходимы организму для сохранения красоты и молодости кожи, а также для того, чтобы не переедать и вовремя остановиться.

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Кокосовое масло

Насыщенные жиры, которые входят в состав кокосового масла, получили даже специальное название – среднецепочечные триглицериды. Они нужны организму для регулирования природных часов: чтобы днем ​​вы были активным, а ночью отдыхали.