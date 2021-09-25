4 секреты приготовления идеального риса: советы от шеф-поваров

Рис найдется почти в каждом доме, ведь это универсальный гарнир на все случаи жизни. Из него можно приготовить много вкусных и полезных блюд.

Для того чтобы рис был вкусным, его нужно уметь правильно готовить. Идеи 24 делят с вами секретами приготовления этого гарнира с идеальной текстурой.

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Как приготовить идеальный рис

Правило № 1: Подготовка

Перед приготовлением нужно хорошо промыть рис, в противном случае он может стать клейким из-за крахмала, объясняет шеф-повар Роберт Айкенс. Следует промыть его по крайней мере 3 – 4 раза, пока вода не станет прозрачной. Мужчина обожает готовить плов и охотно делится своим фирменным рецептом. Для приготовления этого блюда Роберт Айкенс использует небольшую кастрюлю.



Рецепт плова от шеф-повара / Фото Unsplash

Ингредиенты:

150 граммов сливочного масла;

200 граммов лука шалот;

600 граммов жасминового риса;

4 зубчика чеснока;

2 лавровых листа;

14 граммов соли;

900 миллилитров куриного бульона.

Способ приготовления:

Добавьте масла в сковороду, измельчите лук шалот и обжарьте до золотистой корочки. На сковороду высыпьте рис, измельченный чеснок и оставьте на 2 минут. После этого добавьте лавровый лист, соль и куриный бульон и доведите до кипения. Накройте рис крышкой и варите в течение 10 – 12 минут на маленьком огне, пока вся жидкость не впитается.

Правило № 2: Готовьте в рисоварке или мультиварке

Шеф-повар Тим Ма утверждает, что мультиварка лучше справится с рисовой блюдом, чем обычная плита. Повар с Восточной Азии чаще всего пользуются именно этим методом. Перед приготовлением равномерно распределите рис в чаше. Когда гарнир будет готов, разрыхлите его лопаткой.

Правило № 3: Метод пальцев



Подберите правильное соотношение воды и риса / Фото Unsplash

В приготовлении важно подобрать правильное соотношение воды и риса. Для этого шеф-повар Кевин Тьен использует метод "хитростей с пальцами". Мужчина добавляет столько воды, чтобы она доходила до первой линии на указательном пальце. Такой измерительный трюк позволит выбрать правильное соотношение и сделает ваш рис вкусным. А после приготовления Кевин Тьен оставляет рис постоять еще на 20 – 30 минут перед подачей.

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Правило № 4: Обжарьте на сковороде

Лукас Делцид, который работает в мексиканских ресторанах, готовит популярное блюдо, рис с овощами, используя несколько иную технологию. Перед приготовлением шеф-повар рекомендует обжаривать рис на сковороде с маслом на среднем огне. После этого рис считается пропаренным, а, следовательно, наполовину готов. Тогда он добавляет на сковороду лук, перец и варить еще 2 – 3 минуты. Далее заливает рис водой, чтобы она едва его покрыла, накрывает крышкой и варит в течение 12 минут. До полной готовности стоит еще скрутить газ и проварить 5 – 10 минут. Готовое блюдо повар оставляет под крышкой еще на 15 минут.