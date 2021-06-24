3 верных способа защитить салон автомобиля от солнечного перегрева

Проблема салона автомобиля на солнце беспокоит многих автовладельцев. Мало того, что возникает дискомфорт из-за невыносимо высокой температуры в салоне, так еще и ультрафиолетовые лучи со временем наносят вред обшивке и пластиковым деталям автомобиля.
Поэтому защитить авто от солнца в летний период очень важно, ведь это сохранит здоровье водителя и обшивку салона.
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Солнцезащитная шторка
Недорогой и удобный вариант. Предназначена для защиты элементов салона транспортного средства от чрезмерного перегрева, попадания прямых солнечных лучей. Крепится присосками, липучками или клеится по периметру стекла.
Солнцезащитная шторка / Фото autoexpress
Солнцезащитная пленка на лобовое стекло
Пожалуй, один из самых популярных способов защиты авто от солнца. Кроме заметного снижения интенсивности нагрева салона, пленка защищает пластиковые и другие элементы интерьера авто от разрушительного воздействия ультрафиолета.
Солнцезащитная пленка / Фото autoexpress
Чехол-тент
Самый действенный способ. Полностью защищает авто от солнца и атмосферных осадков. Используется в основном тогда, когда автомобиль стоит на стоянке.
Чехол-тент / Фото autoexpress