3 бюджетных блюда для семейного ужина, которые можно приготовить за 20 минут

5 февраля 2022 , 16:14
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Источник:

huffpost

Ни одно из этих блюд не занимает более 20 минут на приготовление. И каждое легко накормит семью из четырех человек – иногда еда остается даже на обед на следующий день.

Иногда на приготовление ужина у нас очень мало времени. Эти рецепты быстры, бюджетны и выглядят очень вкусно.

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Картофельные гнездышки с яйцом

Ингредиенты:

  • 1 столовая ложка растительного масла;
  • 2 стакана очищенного и мелко натертого;
  • 200 г замороженного шпината;
  • 4 яйца;
  • щепотка соли и перца. 

Разогрейте духовку до 180 градусов и смажьте маслом форму для кексов. Пальцами выложите в отверстия натертый картофель, прижимая, чтобы образовалась корочка снизу и по бокам.

Выпекайте картофель 5 – 8 минут, а затем выньте из духовки. Добавьте шпинат поверх сладкого картофеля и разбейте яйцо в каждое гнездышко. Посыпьте солью, перцем и верните запекаться еще на 8-10 минут или до готовности белков.


Рецепт ужина за 20 минут.

Пицца из хлеба пита

Ингредиенты:

  • 4 хлеба пита;
  • 2 столовые ложки томатного пюре;
  • 200 г тертого сыра;
  • начинка по вашему выбору.

Разогрейте духовку до 180 градусов и приготовьте любую начинку, которую вы хотите добавить в пиццу. К примеру, остатки вареного мяса и овощи. 

Положите питу на противень для духовки, а затем мажьте каждый кусок тонким слоем томатного пюре. Посыпьте тертым сыром и добавьте начинку для пиццы.

Запекайте в духовке 8 – 10 минут, пока сыр не расплавится. Перед подачей оставьте остыть на несколько минут, а затем подавайте целым или ломтиками.


Вкусная домашняя пицца на ужин.

Лимонный рис с фетой

Ингредиенты:

  • 4 столовых ложки масла;
  • 2 мелко нарезанные луковицы;
  • 3 крупные мелко нарезанные;
  • 1 чайная ложка свежего молотого черного перца;
  • 450 граммов риса;
  • 1 литр куриного бульона;
  • 1 столовая ложка лимонного сока;
  • 200 грамм измельченного сыра фета.
  • соль и перец.

Разогрейте растительное масло в кастрюле на среднем огне. Добавить лук, измельченный чеснок и черный перец. Готовьте, постоянно помешивая, около 2 минут.

Добавьте рис и перемешивайте деревянной ложкой в ​​течение 3 минут. Медленно влейте бульон и лимонный сок, доведите до кипения.

Убавьте огонь, накройте крышкой и тушите, пока рис не станет мягким (примерно 15 минут). Уберите из огня и добавьте фету. Приправьте солью и черным перцем по желанию.


Идея блюда для семейного ужина / Фото huffpost

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Автор: Марта Кушка