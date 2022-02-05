3 бюджетных блюда для семейного ужина, которые можно приготовить за 20 минут
Источник:huffpost
Ни одно из этих блюд не занимает более 20 минут на приготовление. И каждое легко накормит семью из четырех человек – иногда еда остается даже на обед на следующий день.
Иногда на приготовление ужина у нас очень мало времени. Эти рецепты быстры, бюджетны и выглядят очень вкусно.
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Картофельные гнездышки с яйцом
Ингредиенты:
- 1 столовая ложка растительного масла;
- 2 стакана очищенного и мелко натертого;
- 200 г замороженного шпината;
- 4 яйца;
- щепотка соли и перца.
Разогрейте духовку до 180 градусов и смажьте маслом форму для кексов. Пальцами выложите в отверстия натертый картофель, прижимая, чтобы образовалась корочка снизу и по бокам.
Выпекайте картофель 5 – 8 минут, а затем выньте из духовки. Добавьте шпинат поверх сладкого картофеля и разбейте яйцо в каждое гнездышко. Посыпьте солью, перцем и верните запекаться еще на 8-10 минут или до готовности белков.
Рецепт ужина за 20 минут.
Пицца из хлеба пита
Ингредиенты:
- 4 хлеба пита;
- 2 столовые ложки томатного пюре;
- 200 г тертого сыра;
- начинка по вашему выбору.
Разогрейте духовку до 180 градусов и приготовьте любую начинку, которую вы хотите добавить в пиццу. К примеру, остатки вареного мяса и овощи.
Положите питу на противень для духовки, а затем мажьте каждый кусок тонким слоем томатного пюре. Посыпьте тертым сыром и добавьте начинку для пиццы.
Запекайте в духовке 8 – 10 минут, пока сыр не расплавится. Перед подачей оставьте остыть на несколько минут, а затем подавайте целым или ломтиками.
Вкусная домашняя пицца на ужин.
Лимонный рис с фетой
Ингредиенты:
- 4 столовых ложки масла;
- 2 мелко нарезанные луковицы;
- 3 крупные мелко нарезанные;
- 1 чайная ложка свежего молотого черного перца;
- 450 граммов риса;
- 1 литр куриного бульона;
- 1 столовая ложка лимонного сока;
- 200 грамм измельченного сыра фета.
- соль и перец.
Разогрейте растительное масло в кастрюле на среднем огне. Добавить лук, измельченный чеснок и черный перец. Готовьте, постоянно помешивая, около 2 минут.
Добавьте рис и перемешивайте деревянной ложкой в течение 3 минут. Медленно влейте бульон и лимонный сок, доведите до кипения.
Убавьте огонь, накройте крышкой и тушите, пока рис не станет мягким (примерно 15 минут). Уберите из огня и добавьте фету. Приправьте солью и черным перцем по желанию.
Идея блюда для семейного ужина / Фото huffpost