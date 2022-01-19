Не нужно изобретать велосипед: 3 базовых упражнения для упругих ягодиц
Источник:инстаграм Smidyuk Academy
В послепраздничный период многие активно берутся за работу над собственным телом. И если вы тоже решили заняться спортом, добавьте к своему плану эти несколько упражнений.
Согласитесь, мы обычно беремся за новые свершения не с начала года, а по завершению зимних праздников. И спорт – не исключение. Причины могут быть разные: похудение, восстановление формы, набор мышечной массы. Ведь почти каждый обещает себе начать работать над собой после праздников.
И еще Продолжение "Эйфории" и другие главные кинопремьеры: что посмотреть зрителям на OLL.TV в январе
При любом сценарии в план занятий почти всегда включают упражнения на мышцы ног и ягодиц. Сегодня сосредоточим внимание на последнем пункте. Для проработки этих мышц тренеры со спортклуба Smidyuk Academy рекомендуют выполнять выпады назад, приседания и махи ногами.
Что важно при выполнении каждого из упражнений:
- При выпаде назад шею держите на одной линии со спиной. Поясницу не округляйте и не раскачивайтесь в сторону. Пятку опорной ноги не отрывайте от пола, а колено не скручивайте внутрь.
- Приседая, не отрывайте пятки от пола и задерживайтесь на секунду в нижней точке.
- Махи ногами выполняйте с зафиксированным корпусом. Следите за тем, чтобы не было прогиба в пояснице.
Читайте также Как накачать тело без движения: статическая тренировка в видео
Текст публикации спортклуба Smidyuk Academy:
Не нужно изобретать велосипед. Переписывайте карусель и сохраняйте упражнения для круглых ягодиц – выпады назад, приседания и махи.
На что обращаем внимание
При выпаде шею держим на одной линии со спиной. Поперек не округляем и не раскачиваемся в сторону. Пятая опорная нога не отрывается от пола, а колено не скручивается внутрь и не идет за носок. Можете подключить жгут как видео, чтобы дополнительно прокачать спину.
Приседая не отрывайте пятки от пола и задерживайтесь на секунду в нижней точке.
Махи выполняем с зафиксированным корпусом. Не допускайте прогиба в пояснице.
Каждое упражнение выполняем по 3 подхода, 18-25 раз.