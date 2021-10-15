20-минутное кардио, которое можно выполнять в любой точке мира

Кардиотренировки – обязательный пункт в любой программе. Но тренажеры – это банально. Сейчас в тренде тренироваться без оборудования и еще и на свежем воздухе. Возьмите с собой в отпуск этот комплекс упражнений и работайте над телом мечты, где вы не были!

Не спорим, что тренировки в спортзале имеют свои преимущества. По меньшей мере, погода в таком случае – не помеха. Однако профессиональные спортсмены все чаще выбирают фитнес в формате Outdoor. Как заниматься под открытым небом, показал тренер Роман Смидюк.

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Взрывное кардио на свежем воздухе: 6 упражнений

Изменение ног на возвышенности: 30 секунд;

30 секунд; Забегания одной ногой на высоту: по 20 секунд на каждую ногу;

по 20 секунд на каждую ногу; Прыжки на возвышенность: 20 секунд

20 секунд Две смены ног в упоре лежа + скручивания: по 20 секунд на каждую ногу;

по 20 секунд на каждую ногу; Мелкие прыжки с разворотом корпуса: 20 секунд

20 секунд Мелкие прыжки + боковое перемещение: 7 повторений.

Важные нюансы тренировки

Каждое упражнение выполняйте по 3 подхода;

Отдых между подходами – 30 секунд

Отдых между изменением упражнения 1 – 1,5 минуты.

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Текст публикации Романа Смидюка:

Сегодня у нас кардио тренировка, которую вы можете сделать в любой точке мира.

Изменение ног на возвышенности 30 сек работа 30 сек пауза - 3 серии.

Забегания одной ногой на высоту: 20 сек правая нога 20 сек левая нога 30 сек пауза - 3 серии

Прыжки на возвышенность: 20 сек работа 30 сек пауза - 3 серии

Две изменения ног в упоре лежа + скручивания - 20 сек на правую ногу, 20 сек на левую ногу, 30 сек пауза - 3 серии

Мелкие прыжки с разворотом корпуса на каждый 3 прыжок - 20 сек работа 30 сек пауза - 3 серии

Мелкий скачок + боковое перемещение 7 боковых на сторону с паузой 30 сек (это упражнение по желанию, но спортсменам очень зайдет).

Пауза между изменением упражнения 1 - 1,5 минуты.

Вся эта работа займет у вас чуть более 20 минут, после чего вы можете еще 20 минут обработать пресс и пойти на работу.