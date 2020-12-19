Иногда одно изображение может лучше описать ситуацию, чем миллион слов. А бывает так, что ваше зрение вас подводит, поэтому вы на фото видите совсем не то, что там изображено.

Идеи 24 подготовили подборку фото, которые вас введут в заблуждение. Вы вряд ли с первого взгляда поймете, что именно изображено на том или ином фото. Читайте также: 17 непревзойденных дизайнерских идей, которые вам точно понравятся 1. Стая уток, плавающих в озере Фото onedio 2. Тарелки со спагетти и авокадо Фото myprikol 3. Бананы, которые уж точно созрели Фото reddit 4. Дом с оригинальными окнами Фото 1pezeshk 5. Как вам такое блюдо с McDonalds? Фото reddit 6. Вам тоже кажется, что это Юпитер? Фото index.hr 7. Трудно поверить, что это не жирафы Фото medium Интересно: Как сделать классные фото: 25 креативных и смешных примеров 8. Новые очки. А, может, нет? Фото reddit 9. С первого взгляда кажется, что эта девушка таки травмировала ногу Фото reddit 10. Вам тоже показалось, что невеста слишком длинноногая? Фото pholder 11. Новая материнская плата Фото pholder 12. Оригинальный чехол на телефон Фото buzzfeed 13. Вы тоже разволновались за этого парня? Фото 20min 14. Это плед или собака? Собака или плед? Фото askideas 15. А вы что сначала увидели? Фото buzzfeed 16. Выглядит, как любимое печенье "Oreo" Фото reddit