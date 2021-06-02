13 фото неидеального мира, которые разозлят каждого перфекциониста

Все перфекционисты обожают, когда вокруг них идеально сделан ремонт, в совершенстве сложены вещи, красиво оформленные блюда. Но когда что-то имеет минимальное несовершенство, эти люди могут по-разному реагировать на увиденное.
В нашей подборке фото бытовых вещей и ситуаций, которые только в настоящего перфекциониста вызовут особые эмоции. Проверьте и вы себя.
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1. За таким ноутбуком перфекционист точно не смог бы работать
Фото boredpanda
2. Ехать в треугольном лифте – это очень неоднозначные ощущения
Фото boredpanda
3. Очень много вопросов, но так мало ответов
Фото boredpanda
4. Когда водители точно не перфекционисты
Фото boredpanda
5. Интересно, о чем думали мастера во время ремонта
Фото boredpanda
6. Сколько боли в одном фото
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7. Лифт в туалете, наверное, насторожил бы не только перфекциониста
Фото boredpanda
И еще 10 фото, от которых содрогнется только настоящий перфекционист: проверьте себя
8. Самый высокий уровень безразличия
Фото boredpanda
9. В мастеров был только один шанс на ошибку и они им воспользовались
Фото boredpanda
10. На такой плите трудно было что-то готовить
Фото boredpanda
11. Неожиданный дизайн
Фото boredpanda
12. Такое расположение предметов всегда тревожит
Фото boredpanda
13. А как бы вы отреагировали бы на такой общественный туалет?
Фото boredpanda