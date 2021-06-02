13 фото неидеального мира, которые разозлят каждого перфекциониста

2 июня 2021 , 08:45
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Источник:

Bored Panda

Все перфекционисты обожают, когда вокруг них идеально сделан ремонт, в совершенстве сложены вещи, красиво оформленные блюда. Но когда что-то имеет минимальное несовершенство, эти люди могут по-разному реагировать на увиденное.

В нашей подборке фото бытовых вещей и ситуаций, которые только в настоящего перфекциониста вызовут особые эмоции. Проверьте и вы себя.

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1. За таким ноутбуком перфекционист точно не смог бы работать

Фото boredpanda

2. Ехать в треугольном лифте – это очень неоднозначные ощущения

Фото boredpanda

3. Очень много вопросов, но так мало ответов

Фото boredpanda

4. Когда водители точно не перфекционисты

Фото boredpanda

5. Интересно, о чем думали мастера во время ремонта

Фото boredpanda

6. Сколько боли в одном фото

Фото boredpanda

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7. Лифт в туалете, наверное, насторожил бы не только перфекциониста

Фото boredpanda

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8. Самый высокий уровень безразличия

Фото boredpanda

9. В мастеров был только один шанс на ошибку и они им воспользовались

Фото boredpanda

10. На такой плите трудно было что-то готовить

Фото boredpanda

11. Неожиданный дизайн

Фото boredpanda

12. Такое расположение предметов всегда тревожит

Фото boredpanda

13. А как бы вы отреагировали бы на такой общественный туалет?

Фото boredpanda

Автор: Сніжана Лісова