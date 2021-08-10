Осторожно: 12 продуктов, из-за которых у вас целлюлит
Источник:инстаграм Анастасии Полтавской
Целлюлит – давняя проблема миллионов людей. К тому же, не только женщин, как многие считают, но и мужчин.
Не все знают, но пища, которую мы потребляем, также может быть причиной появления целлюлита. "Опасные" продукты питания назвала тренер Анастасия Полтавская.
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Продукты, из-за которых появляется целлюлит
Наше питание оказывает прямое влияние на то, как мы выглядим. Поэтому покажу вам список продуктов, которые могут вызвать или усугубить ненавистный целлюлит,
– отметила Полтавская.⠀
1. Изделия из белой муки
Белая мука содержит очищенные углеводы. Попадая в организм, они трансформируются в сахар, а затем в глюкозу. Она разрушает коллаген и провоцирует развитие целлюлита.
2. Роллы⠀
Многие считают, что роллы – диетический продукт. Однако это в корне неверно. Ведь большинство из них содержат майонез, сыр и, конечно же, рафинированные углеводы в виде белого риса. Последние, к слову, очень калорийны и задерживают жидкость в организме.
Популярные роллы могут спровоцировать появление целлюлита / Фото Pixabay
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3. Конфеты без сахара и подсластители
По словам тренера, продукты, в которых нет сахара, содержат подсластители и консерванты. Они могут трансформироваться в "апельсиновую корку" на теле.
4. Соевый соус
Анастасия Полтавская пояснила, что сам соус не вызывает целлюлит, но если проблема уже есть, она может усугубиться из-за этого продукта. Все дело в том, что соус содержит много соли.
5. Алкоголь
Всем известно, что спиртные напитки создают повышенную нагрузку на организм. Происходит ненормальное распределение жидкости внутри и появляются отеки.
6. Заправки для салатов
Сахар и соль в составе подобных продуктов негативно влияет на состояние тела и кожи – целлюлита станет больше.Снова не знаете, что же сегодня приготовить? Макароны – всегда отличная идея, ведь существуют тысячи рецептов. Поэтому порадуйте себя и своих родных продукцией от бренда "Тая".
7. Молочные продукты
Основным агрессором в составе молочной продукции является белок казеин. По словам тренера, он приводит к целлюлиту.
8. Зернистый творог и сыр
Зернистый творог – это особый вид рассыпчатого творога, который отличается по консистенции. Представляет собой зерна творога, залитые слегка подсоленными свежими сливками. Продукт сохраняется в подсоленной среде, поэтому не стоит объедаться им. Итог – задержка воды и целлюлит,
– пояснила Анастасия Полтавская.
9. Газированные напитки и соки
Быстрые углеводы приводят к повышенной выработке инсулина. Последний в свою очередь увеличивает размеры и количество жировых клеток, которые удерживают жидкость. Это становится причиной ухудшенного кровообращение – появляется целлюлит.
10. Снеки, сладости и сухофрукты
При употреблении этих продуктов сахар, который в них содержится, быстро усваивается, вызывает резкое повышение уровня глюкозы и провоцирует появление целлюлита.
Мясная продукция также провоцирует появление целлюлита / Фото Pixabay
11. Деликатесы
Бекон, мясные деликатесы и прочие гастрономические изыски кажутся приятным и легким перекусом. Но при небольшом объеме они зачастую содержат около половины суточной нормы соли. Из-за этого вода задерживается в тканях и прибавит лишние килограммы, сделав целлюлит более заметным,
– рассказала специалист.
12. Кофе
Любимый напиток миллионов также может привести к целлюлиту. Это связано с тем, что кровоток из-за кофеина замедляется. В жировые ткани поступает меньше крови, обмен веществ происходит медленнее.