10 классных изобретений, которые сделают вашу жизнь более комфортной

14 июня 2021 , 08:52
Читати новину українською

Источник:

24 канал

После утомительного дня, возвращаясь домой, мы мечтаем о комфорте и уюте. Эти важные аспекты нам могут обеспечить, казалось бы, простые, но очень полезные и практичные вещи.

В нашей подборке оригинальная щетка для мытья стаканов, органайзер в ванну, многофункциональное одеяло и много других креативных вещей, которые упростили бы жизнь каждому.

Читайте также: Оригинал против подделки: на что обращать внимание при покупке алкоголя

1. Подставка в ванную для удобного бритья ног

Фото amazon

2. Устройство для удобного и безопасного нарезания овощей и фруктов

Фото baoquocte

3. Щетка для мытья стаканов и бутылок

Фото amazon

4. Умный контейнер, который сообщает об окончании срока годности определенных продуктов

Фото qadin

5. Унитаз с уникальной функцией подъема крышки

Фото homeexpert

Оставьте позади неважное и почувствуйте гармонию, наслаждаясь совершенным вкусом Soplica.

6. Электрочистка для овощей и фруктов

Фото xxoohub

Интересно: 10 изобретений, которые сделали этот мир гораздо лучше: вдохновляющие фото

7. Умное одеяло, которое согревает зимой и охлаждает летом

Фото indiegogo

8. Массажёр для мытья головы

Фото dama

9. Силиконовая губка для мытья посуды

Фото fado

10. Умная термокружка, в которой можно настраивать желаемую температуру напитка

Фото hi-tech

11. Умная мусорная корзина, которая открывается и закрывается самостоятельно

Фото desertcart

12. Ручной тостер, который вы можете взять с собой куда угодно

Фото erdekesportal

Автор: Сніжана Лісова