10 гениальных тайников, о которых не догадается никто

Наверное, каждый человек в своем доме имеет потайные места для хранения важных вещей, которые имеют или материальную, или духовную ценность. Кто-то для этого использует сейф, кто-то предпочитает шкатулку, а некоторые включают фантазию и придумывают самые странные и неожиданные места.
В нашей подборке только гениальные тайники от креативных людей, которые умеют мыслить нестандартно. Вы будете удивлены такими идеями.
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1. Копилка в стене
Фото hg.hu
2. Ящик во внутренней части стола
Фото pinterest
3. Потайной ящик в ящике
Фото funnyjunk
4. Тайник в подоконнике
Фото pinterest
5. Копилка в фоторамке
Фото pinterest
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6. В основе из батареек
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7. Имитация определенных вещей
Фото pinterest
8. Под декоративными камнями
Фото thriftyfun
9. В горшке для вазонов с двойным дном
Фото pinterest
10. В старом огнетушителе
Фото pinterest