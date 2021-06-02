10 гениальных тайников, о которых не догадается никто

2 июня 2021 , 16:20
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Источник:

24 канал

Наверное, каждый человек в своем доме имеет потайные места для хранения важных вещей, которые имеют или материальную, или духовную ценность. Кто-то для этого использует сейф, кто-то предпочитает шкатулку, а некоторые включают фантазию и придумывают самые странные и неожиданные места.

В нашей подборке только гениальные тайники от креативных людей, которые умеют мыслить нестандартно. Вы будете удивлены такими идеями.

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1. Копилка в стене

Фото hg.hu

2. Ящик во внутренней части стола

Фото pinterest

3. Потайной ящик в ящике

Фото funnyjunk

4. Тайник в подоконнике

Фото pinterest

5. Копилка в фоторамке

Фото pinterest

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6. В основе из батареек

Фото instructables

Оставьте позади неважное и почувствуйте гармонию, наслаждаясь совершенным вкусом Soplica.

7. Имитация определенных вещей

Фото pinterest

8. Под декоративными камнями

Фото thriftyfun

9. В горшке для вазонов с двойным дном

Фото pinterest

10. В старом огнетушителе

Фото pinterest

Автор: Сніжана Лісова