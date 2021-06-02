10 гениальных тайников, о которых не догадается никто

16:20

Наверное, каждый человек в своем доме имеет потайные места для хранения важных вещей, которые имеют или материальную, или духовную ценность. Кто-то для этого использует сейф, кто-то предпочитает шкатулку, а некоторые включают фантазию и придумывают самые странные и неожиданные места.