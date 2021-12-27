Рецепти різдвяних цукерок, щоб підсолодити святковий сезон

На свята дуже хочеться поласувати чимось солоденьким. Якщо цукерок вдома немає, то можна приготувати власноруч за легким рецептом. Вони будуть дуже смачні.

Пропонуємо два легких рецепти цукерок у домашніх умовах. Перший – це старомодний англійський ірис, посипаний тертим мигдалем – улюблений протягом багатьох поколінь. Другий рецепт – смачні цукерки з корицею, які можуть зберігатися 2 місяці!

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Англійські іриски



Рецепт ірисок з шоколадом / Фото savingdessert

Інгредієнти

200 грамів вершкового масла;

200 грамів маргарину;

400 грамів цукру;

2 столові ложки світлого кукурудзяного сиропу;

6 столових ложок води;

340 грамів стружки молочного шоколаду;

1 склянка меленого мигдалю;

дрібка солі.

Приготування

У каструлі розтопіть масло і маргарин. Додайте цукор, сіль, кукурудзяний сироп і воду. Готуйте на середньому, безперервно помішуючи, поки суміш не досягне 310°.

Як тільки суміш почне набувати світло-карамельного кольору, почніть зменшувати вогонь, щоб запобігти пригоранню або потемнінню суміші.

Вилийте масу на злегка змащену маслом сковороду. Після того, як вона трохи застигне, посипте стружкою молочного шоколаду. Коли шоколадна стружка стане м’якою, рівномірно розподіліть її поверх цукерок.

Посипте меленим мигдалем. Остудіть і поламайте на шматочки. Зберігайте іриски в герметичному контейнері.

Цукерки з корицею



Рецепт цукерок вдома / Фото Pinterest

Інгредієнти

чверть склянки цукру;

пів склянки легкого кукурудзяного сиропу;

пів склянки води;

дрібка солі;

чверть чайної ложки червоного рідкого барвника;

пів чайної ложки олії кориці.

Приготування

Змішайте цукор, кукурудзяний сироп, сіль воду у великій каструлі. Готуйте на середньому вогні, не помішуючи, до 310. Це приблизно 15 – 20 хвилин.

Зніміть з вогню і швидко додайте харчовий барвник та олію кориці. Відходьте від каструлі, коли додаєте олію, оскільки вона може потрапити в очі. Перемішуйте, поки з суміші не зникнуть бульбашки, приблизно 1 хвилину.

Злегка змастіть деко і викладіть туди суміш. Залиште при кімнатній температурі на 1 годину. Розріжте на шматочки і відразу ж упакуйте в целофанові пакети або герметичний контейнер. Зберігати цукерки можна при кімнатній температурі до 2 місяців.