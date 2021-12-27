Предлагаем два легких рецепта конфет в домашних условиях. Первый – это старомодный английский ирис, усыпанный тертым миндалем – любимый на протяжении многих поколений. Второй рецепт – вкусные конфеты с корицей, которые могут храниться 2 месяца!

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Английские ириски



Рецепт ирисок с шоколадом / Фото savingdessert

Ингредиенты

200 г сливочного масла;

200 г маргарина;

400 г сахара;

2 столовые ложки светлого кукурузного сиропа;

6 столовых ложек воды;

340 г стружки молочного шоколада;

1 стакан молотого миндаля;

щепотка соли.

Приготовление

В кастрюле растопите масло и маргарин. Добавьте сахар, соль, кукурузный сироп и воду. Готовьте на среднем, непрерывно помешивая, пока смесь не достигнет 310°.

Как только смесь начнет приобретать светло-карамельный цвет, начните уменьшать огонь, чтобы предотвратить пригорание или потемнение смеси.

Вылейте массу на слегка смазанную маслом сковороду. После того как она немного застынет, посыпьте стружкой молочного шоколада. Когда шоколадная стружка станет мягкой, равномерно распределите ее поверх конфет.

Посыпьте молотым миндалем. Остудите и поломайте на кусочки. Храните ириски в герметичном контейнере.

Конфеты с корицей



Рецепт конфет дома / Фото Pinterest

И ингредиенты

четверть стакана сахара;

пол стакана легкого кукурузного сиропа;

пол стакана воды;

щепотка соли;

четверть чайной ложки красного жидкого красителя;

полчайной ложки масла корицы.

Приготовление

Смешайте сахар, кукурузный сироп, соль, воду в большой кастрюле. Готовьте на среднем огне, не помешивая, до 310. Это примерно 15 – 20 минут.

Снимите с огня и быстро добавьте пищевой краситель и корицу. Отходите от кастрюли, когда добавляете масло, поскольку оно может попасть в глаза. Перемешивайте, пока из смеси не исчезнут пузырьки, примерно 1 минуту.

Слегка смажьте противень и выложите туда смесь. Оставьте при комнатной температуре на 1 час. Разрежьте на кусочки и сразу же упакуйте в целлофановые пакеты или герметичный контейнер. Сохранять конфеты можно при комнатной температуре до 2 месяцев.