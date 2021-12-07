Репетицій замало: цікаві поради акторам-початківцям від володарки "Оскара"

Щоб побудувати професійну акторську кар'єру, треба наполегливості та трохи удачі. Гелен Міррен закликає акторів-початківців скласти розклад і дотримуватися його. До того ж слід часто спілкуватися з професіоналами.

Професійна акторська майстерність – це кар'єрний шлях, який вимагає підготовки, терпеливості та багато часу. Кожен актор прокладає свій унікальний шлях до успіху. Лавреатка "Оскара" розповідає основні поради, які допоможуть стати професіоналом у цій галузі.

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Створіть розклад

Найкращий спосіб провести час між роботою та прослуховуванням — використовувати його для покращення набору навичок. Слід створити рутину, яка імітує звичайний робочий день.

До того ж Міррен радить тренувати все тіло та читання сценаріїв кожен день за чітким графіком. Дотримання послідовного розпорядку покращить навички й допоможе підготувати до прослуховування.

Спілкуйтеся з іншими професіоналами галузі

Дружба з іншими акторами може допомогти початківцям розвіяти страх про кар'єру у великих містах, як-от Лос-Анджелес або Нью-Йорк. Також варто спілкуватися з режисерами-початківцями, які потенційно можуть взяти участь у своєму наступному фільмі чи театральній постановці.

Під час роботи в галузі слід шукати всі можливі зв'язки з іншим професіоналами. Розвиток дружби в процесі спілкування може мати значний вплив на особисте та професійне зростання.

Творіть разом з однолітками

Коли людина знайде групу креативних однодумців в кіноіндустрії, вона повинна одразу обдумати способи спільної роботи безкоштовно або з невеликим бюджетом.

Якщо початківець має багато знайомих-однолітків, серед яких – сценаристи та режисери, то можна зібрати живу театральну виставу. Якщо є одноліток з камерою, то можна разом налаштувати освітлення й створити короткий фільм або вебсеріал у квартирі.

Крім створення нових робіт, слід зібратися зі своїми колегами-акторами для вивчення персонажів, читання за столом і репетицій.

Будьте ввічливі з кастинг-директорами

Кастинг-директори завжди шукають молодих акторів і досвідчених акторів, щоб задовольнити потреби своїх клієнтів. Тому треба бути ввічливими та професійними, коли надсилаєте знімки та резюме директорам з кастингу.

Як правило, найкраще підтримувати професійні стосунки, щоб уникнути думки, ніби актор-початківець просто намагаєтеся подружитися задля отримання роботи.

Проходьте заняття

Акторство – це ремесло, яке вимагає практики, переоцінки та доопрацювання. Відвідування групових занять або навчання з персональним тренером з акторської майстерності може стати відмінним способом покращити своє ремесло між роботою та прослуховуванням.

У всіх країнах світу є багато приватних шкіл акторської майстерності, орієнтованих на досвідчених акторів та початківців. Ці заняття допоможуть покращити свої навички та познайомитися з новими колегами.

Тренуйтеся на камеру

Багато акторів починають свою акторську кар'єру в живому театрі, який передбачає інші техніки виконання, ніж акторська гра. Камера перебільшує деталізацію. Те, що може здаватися, як витонченим у дзеркалі, на камері – надмірне.

Тому початківцям слід тренуватися на камеру, щоб переглянути свою акторську й зрозуміти, чи правильно відтворюється тіло та обличчя.

Будьте вчасним

Незалежно від того, чи актор іде до кімнати для прослуховування, чи на знімальний майданчик, варто приходити протягом 15 хвилин до запланованого часу зустрічі.

Встигнути вчасно – це ознака професіоналізму, і це показує іншій людині, що ви поважаєте її час.

Подбайте про своє психічне здоров’я

Шоу-бізнес – це висококонкурентна галузь, де багато відмов. Прослуховування можна пройти десятки разів, перш ніж отримати зворотний дзвінок.

Тому варто дбати про своє психічне здоров'я, щоб вміти нормально сприймати критику. Практика медитації, йоги або вправи на уважність — це чудовий спосіб допомогти збалансувати стресові фактори роботи.