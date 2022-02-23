Так, компанія Roku опублікувала у своєму Twitter промо-знімок байопіку "Дивний: Історія Ела Янковича". На ньому зображений володар 5 нагород Греммі – пародійний музикант "Дивний Ел" Янковик, якого зіграє Денієл Редкліфф.

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На фото актор тримає у руках акордеон. А кудрі, вуса, гавайська сорочка та окуляри – невід'ємні елементи кіношного образу Янковика.



Промо-знімок байопіку "Дивний: Історія Ела Янковича" / Фото twitter

Байопік "Дивний: Історія Ела Янковича": про що кіно

Це комедійна біографічна стрічка, яка розкаже про творчий шлях американського музиканта Альфреда Метью "Дивного Ела" Янковика. Він став популярним своїми пародіями на відомі пісні Америки.

Фільм обіцяє бути максимально відвертим та знайомити глядачів з різними періодами життя артиста. Зокрема, у сюжеті згадають любовні зв'язки Янковика зі знаменитостями.

Робота над фільмом стартувала у Лос-Анджелесі у лютому 2022 року. Дату прем'єри поки не оголосили.

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