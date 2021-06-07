Тухле чи свіже, варене чи сире: 8 крутих лайфхаків із яйцями

Курячі яйця – основа ситного сніданку та багатьох десертів, ідеальний перекус для трудоголіків і повноцінна вечеря для тих, хто сидить на дієті. Тому їмо ми яйця часто й при нагоді купуємо домашні цілими кошиками. Але щоразу дізнаємося про старий добрий продукт щось новеньке.

Ми зробили добірку лайфхаків, якими ви користуватиметеся щодня.

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Свіже чи протухле?

Яйця із часом псуються. То як визначити свіжість продукту на око, не розбивши шкаралупи? Опустіть яйце у воду. Пішло на дно – яйце свіже. Стало вертикально – термін придатності закінчується. Спливло – отже, зіпсоване, і їсти його не можна.



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Вафельний омлет

Омлет, приготований у вафельниці, точно сподобається усім. З'єднайте 2 столові ложки молока з 2 яйцями, збийте. Додайте дрібку солі, перцю, по 1 столовій ложці соняшникової олії та борошна. Добре перемішайте. Змастивши пластини вафельниці олією, випікайте омлет.



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Яйця накруто в духовці

Якщо вам потрібно зварити багато яєць, а каструлі відповідних розмірів немає, не хвилюйтесь: вихід є. Приготувати одночасно багато яєць можна в духовці. Акуратно викладіть яйця на решітку й запікайте 30 хвилин при температурі 160 градусів.



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Щоб яйце не тріснуло

Щоб яйця не потріскалися під час варіння, сипніть у воду пів ложки кухонної солі.



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Як швидко почистити яйце

Зробіть друзям сюрприз – улаштуйте вечір теплих спогадів та яскравих вражень. А для настрою приготуйте смачні коктейлі із– незабутній вечір вам гарантований!

Щойно зварені яйця покладіть у крижану воду на 5 – 7 хвилин. Після такої контрастної "ванни" шкарлупа зніметься дуже легко.



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Варене чи сире?

Часом в одному лотку опиняються варені та сирі яйця. Розрізнити сусідів не важко. Досить покрутити яйце, щоб визначити його стан. Варене обертається стрімко, а сире – повільно, бо жовток у ньому бовтається, змінюючи розташування й центр ваги.



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Яйце для бутерброда

Відріжте велике кільце цибулі, покладіть його на сковороду й залийте всередину яйце. Просмажте. Акуратно зачепіть яйце лопаткою й перекладіть зі сковороди на скибочку хліба, після чого зніміть "ободок". Готово!



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Експрес-омлет

Не завжди є час приготувати сніданок. Швидкий та корисний ранковий перекус можна приготувати в мікрохвильовці. Беремо 2 яйця, трохи молока, сіль і перець – усе збовтуємо. Ставимо на 1 хвилину в мікрохвильовку. Дістаємо, перемішуємо й повертаємо назад на 30 секунд. Готово!



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