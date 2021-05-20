Прості хитрощі, які допоможуть прибрати іржу з кузова автомобіля

Іржа – серйозна проблема для власника автомобіля. Мало того, що псується зовнішній вигляд машини, тaĸ вона ще й суттєво погіршує безпеку під час руху. Тож іржу треба прибирати обов'язково, і найкращий час для цього – весна.

До речі, прибрати іржу й надовго запобігти її утворенню ви цілком можете власними силами, причому вельми бюджетним чином. Як саме – читайте про це далі.

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Спочатку необхідно видалити іржу, яка перебуває на виду. Для цього потрібно взяти металеву щітку і наждачний папір. Якщо щось не виходить зняти таким способом, то слід скористатися будь-яким ефективним знищувачем корозії.



Варто лише вчасно помітити проблему / Фото bibika

Після обробки на поверхні кузова застосовують фосфатний ґрунт з відмінною адгезією до металу. А для боротьби з невеликими вогнищами корозії слід використовувати більш "м'який" пінний склад. Важливо стежити за тим, щоб в його складі не було кислоти.

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Після того, як іржу вдалося прибрати з поверхні кузова, необхідно підфарбувати оброблені місця авто спеціальною емаллю, що відповідає кольору машини.



Маленька хитрість допоможе вашій машині залишитися у хорошому стані / Фото expanc

На приховані від очей ділянки наноситься антикорозійний склад, а на днище колісних арок і нижню сторону порогів – антигравій.

У теплу пору року засіб захищає автомобіль від впливу піску і дрібного гравію, а взимку – від дорожніх реагентів.