Это можно сделать самостоятельно и надолго остановить коррозию, не потратив при этом много денег. А как именно, читайте дальше.

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Сначала необходимо удалить ржавчину, которая находится на виду. Для этого нужно взять металлическую щетку и наждачную бумагу. Если что-то не получается снять таким способом, то следует воспользоваться любым эффективным средством для уничтожения коррозии.



Стоит только вовремя заметить проблему / Фото bibika

После обработки на поверхности кузова используется фосфатный грунт с отличной адгезией к металлу. А для борьбы с небольшими очагами коррозии следует использовать более "мягкий" пенный состав. Важно следить за тем, чтобы в составе не было кислоты.

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После того как ржавчину удалось убрать с поверхности кузова, необходимо подкрасить обработанные места транспорта специальной эмалью, соответствующей цвету машины.



Маленькая хитрость поможет вашей машине остаться в хорошем состоянии / Фото expanc

На скрытые от взгляда участки наносится антикоррозийный состав, а на днище колесных арок и нижнюю сторону порогов – антигравий.

В теплое время года средство защищает автомобиль от воздействия песка и мелкого гравия, а зимой – от дорожных реагентов.