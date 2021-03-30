Професії майбутнього: які фахівці будуть нарозхват уже через 15 років

Новітні технології захоплюють у нашому житті дедалі більше місця. Так, роботизація з фантастичних фільмів давно перебралася до нашої буденної реальності. Тож професії, що були актуальні ще вчора, сьогодні вже геть непотрібні.

Одні професії йдуть у небуття, інші ж, навпаки, набирають актуальності. Спробуймо зазирнути в майбутнє: які фахівці незабаром користуватимуться попитом?

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Консультант щодо роботів

В недалекому майбутньому роботи замінять деяких робітників, тому, ймовірно, з'явиться попит на фахівців, які будуть контролювати їх роботу. Консультант по роботах буде допомагати потенційним клієнтам вибирати модель, що відповідає їх потребам і вимогам (наприклад, робот-слуга або робот-нянька).



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Архітектор розумних міст

Феноменом нинішнього століття є будівництво розумних міст. Сучасні технології дозволяють створювати впорядковані міста з чудовим мікрокліматом і ефективною екологічною системою. Дана професія буде надзвичайно популярна в недалекому майбутньому.



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Телехірург

Найближчим часом лікарі будуть проводити хірургічні операції дистанційно – по інтернету. У цьому їм допомагатимуть роботи, спеціальні відеокамери та контролери. Телехірург буде необхідний у тих випадках, коли хворого з певних причин неможливо вчасно доставити у клініку.



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Логіст

Логістика є невід'ємною частиною багатьох процесів господарської діяльності. У розподілі транспортних потоків, інформаційних ресурсів та матеріальних запасів беруть участь логісти. Спеціаліст з логістики повинен володіти аналітичними здібностями, системним мисленням і швидкою реакцією.



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Дизайнер віртуальної реальності

Ця професія об'єднає людей, які працюють над створенням віртуальної реальності. До них можна віднести творців комп'ютерних ігор, медиків, психотерапевтів. У сучасному світі дуже часто уявну ситуацію приймають за реальну дійсність і успішно застосовують для створення розважальних програм, а також для того, щоб навчати й лікувати людей.



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Сміттєвий дизайнер

Якщо практика перетворення відходів у дорогий і якісний продукт дійсно вкорениться, тоді, цілком можливо, зросте попит на сміттєвих дизайнерів. Люди цієї професії будуть винаходити творчі способи створення нових речей зі сміття. Вони також будуть відповідати за те, щоб нові матеріали наприкінці їхнього терміну служби залишали після себе мінімум відходів.



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Ностальгіст

Ностальгіст не буде нічим відрізнятися від звичайного дизайнера інтер'єру, за винятком того, що він зобов'язаний відтворювати антураж конкретного місця або епохи. CST вважає, що забезпечені жителі будинків для літніх матимуть можливість проживати у приміщеннях, декорованих у стилі їх улюбленого десятиліття.



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Спеціаліст із захисту баз інформаційних даних

З кожним роком зростає обсяг інформаційного матеріалу, необхідного для успішної роботи бізнесу. Нині представники бізнес-сфери дуже часто мають справу з крадіжкою інформаційних даних. Масиви даних необхідно постійно аналізувати. Саме тому потрібні фахівці, які освоять аналітичні методи аналізу інформації. Ця професія має на увазі грамотну систематизацію інформаційного матеріалу й організацію його захисту.



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