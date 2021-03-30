Новейшие технологии завоевывают в нашей жизни все больше места. Так, роботизация из фантастических фильмов давно перебралась в нашу будничную реальность. Поэтому профессии, которые были актуальны еще вчера, сегодня уже совсем не нужны.

Одни профессии уходят в небытие, другие же, наоборот, набирают актуальность. Попробуем заглянуть в будущее: какие специалисты вскоре будут пользоваться спросом?

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Консультант по работам

В недалеком будущем работы заменят некоторых рабочих, поэтому, вероятно, появится спрос на специалистов, которые будут контролировать их работу. Консультант по работам будет помогать потенциальным клиентам выбирать модель, отвечающую их потребностям и требованиям (например, робот-слуга или робот-няня).



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Архитектор умных городов

Феноменом нынешнего века является строительство умных городов. Современные технологии позволяют создавать упорядоченные города с прекрасным микроклиматом и эффективной экологической системой. Данная профессия будет чрезвычайно популярна в недалеком будущем.



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Телехирург

В ближайшее время врачи будут проводить хирургические операции дистанционно – по интернету. В этом им будут помогать работы, специальные видеокамеры и контроллеры. Телехирург будет необходим в тех случаях, когда больного по определенным причинам невозможно вовремя доставить в клинику.



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Логист

Логистика является неотъемлемой частью многих процессов хозяйственной деятельности. В распределении транспортных потоков, информационных ресурсов и материальных запасов участвуют логисты. Специалист по логистике должен обладать аналитическими способностями, системным мышлением и быстрой реакцией.



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Дизайнер виртуальной реальности

Эта профессия объединит людей, которые работают над созданием виртуальной реальности. К ним можно отнести создателей компьютерных игр, медиков, психотерапевтов. В современном мире очень часто воображаемую ситуацию принимают за реальную действительность и успешно применяют для создания развлекательных программ, а также для того, чтобы учить и лечить людей.



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Мусорный дизайнер

Если практика превращения отходов в дорогой и качественный продукт действительно укоренится, тогда, вполне возможно, возрастет спрос на мусорных дизайнеров. Люди этой профессии будут изобретать творческие способы создания новых вещей из мусора. Они также будут отвечать за то, чтобы новые материалы в конце их срока службы оставляли после себя минимум отходов.



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Ностальгист

Ностальгист не будет ничем отличаться от обычного дизайнера интерьера, за исключением того, что он обязан воспроизводить антураж конкретного места или эпохи. CST считает, что обеспеченные жители домов престарелых смогут проживать в помещениях, декорированных в стиле их любимого десятилетия.



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Специалист по защите баз информационных данных

С каждым годом растет объем информационного материала, необходимого для успешной работы бизнеса. Сейчас представители бизнес-сферы очень часто имеют дело с кражей информационных данных. Массивы данных необходимо постоянно анализировать. Именно поэтому нужны специалисты, которые освоят аналитические методы анализа информации. Эта профессия подразумевает грамотную систематизацию информационного материала и организацию его защиты.



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