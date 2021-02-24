Причини низьких інтернет-продажів: 6 найпоширеніших помилок в оформленні сайтів

Джерело:24 канал
Як показує практика, причини низьких продажів майже напевно пов'язані саме з недоліками сайту і помилками в стратегії інтернет-маркетингу, а не з вимогливістю аудиторії чи іншими зовнішніми факторами.
Тому ми вам розповімо найпоширеніші помилки, через які ваші клієнти відмовляються купувати ваш товар, що позбавляє вас прибутку.
Читайте також: Як не потрапити на гачок до шахраїв в інтернет-магазині: 3 прості поради
Кількість обов'язкових дій для здійснення замовлення має бути мінімальним. Ніяких опитувань на цьому етапі. Дайте покупцеві можливість здійснення замовлення в один клік (лише дані куди та кому відправити та платіж за покупку), максимально спростіть процес.
Фото pixabay
Мінімалізм, лаконічність, чіткість, чистота ліній, помірне використання графіки та кольорової палітри – ось характерні риси сучасного дизайну.
Адже повністю слідувати трендам у дизайні веб-сайтів, впроваджуючи всі без винятку модні "фішки" – теж не найбільш вдала ідея.
Фото pixabay
Якщо сайт працює повільно, то продажі падають швидко. І справа не тільки у сучасних користувачах, очікування яких в кілька секунд здається абсолютно неприйнятним, повільна робота сайту негативним чином позначається тепер на його ранжуванні у пошуку.
Фото pixabay
Адже статистика стверджує, що 80% користувачів не повертаються на сайт, який викликав у них роздратування повільним завантаженням при першому відвідуванні.
Приховані ціни в очах покупця виглядають обманом. Тому 70% покупців покинуть сайт.
Фото pixabay
Сторінка товару повинна містити максимум корисної для покупця інформації:
Доповніть текст детальними фото в різних ракурсах (з можливістю збільшення), відеооглядом.
Фото pixabay
Сайт буде приносити прибуток від покупок тільки в тому випадку, якщо вся його структура, контент, оформлення сторінок, заклики до дії та комерційна пропозиція заточені чітко під того, хто є вашим покупцем.
Фото pixabay
Складаючи портрет клієнта, не нехтуйте жодною з наявних можливостей – від особистого досвіду та спостережень до анкетування і соцопитувань.