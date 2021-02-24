Причини низьких інтернет-продажів: 6 найпоширеніших помилок в оформленні сайтів

Як показує практика, причини низьких продажів майже напевно пов'язані саме з недоліками сайту і помилками в стратегії інтернет-маркетингу, а не з вимогливістю аудиторії чи іншими зовнішніми факторами.

Тому ми вам розповімо найпоширеніші помилки, через які ваші клієнти відмовляються купувати ваш товар, що позбавляє вас прибутку.

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1. Процес оформлення покупки – не для слабкодухих

Кількість обов'язкових дій для здійснення замовлення має бути мінімальним. Ніяких опитувань на цьому етапі. Дайте покупцеві можливість здійснення замовлення в один клік (лише дані куди та кому відправити та платіж за покупку), максимально спростіть процес.



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2. Зовнішній вигляд не викликає довіру

Мінімалізм, лаконічність, чіткість, чистота ліній, помірне використання графіки та кольорової палітри – ось характерні риси сучасного дизайну.

Адже повністю слідувати трендам у дизайні веб-сайтів, впроваджуючи всі без винятку модні "фішки" – теж не найбільш вдала ідея.





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3. Сайт занадто повільно працює

Якщо сайт працює повільно, то продажі падають швидко. І справа не тільки у сучасних користувачах, очікування яких в кілька секунд здається абсолютно неприйнятним, повільна робота сайту негативним чином позначається тепер на його ранжуванні у пошуку.





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Адже статистика стверджує, що 80% користувачів не повертаються на сайт, який викликав у них роздратування повільним завантаженням при першому відвідуванні.

4. У вас немає інформації про ціни

Приховані ціни в очах покупця виглядають обманом. Тому 70% покупців покинуть сайт.



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5. Сторінки товарів з недостатньою інформацією

Сторінка товару повинна містити максимум корисної для покупця інформації:

опис;

характеристики;

комплектація;

склад;

термін придатності;

вікові обмеження.

Доповніть текст детальними фото в різних ракурсах (з можливістю збільшення), відеооглядом.





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6. Ви працюєте не на ту аудиторію

Сайт буде приносити прибуток від покупок тільки в тому випадку, якщо вся його структура, контент, оформлення сторінок, заклики до дії та комерційна пропозиція заточені чітко під того, хто є вашим покупцем.





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Складаючи портрет клієнта, не нехтуйте жодною з наявних можливостей – від особистого досвіду та спостережень до анкетування і соцопитувань.