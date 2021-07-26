Прасуємо одяг без праски: 6 способів, які допоможуть завжди залишатись охайними

Напевне у кожного вдома є праска. Але часом трапляється так, що вона виходить з ладу, або через відсутність електроенергії нею скористатись неможливо.

Саме для таких непередбачуваних ситуацій справжні генії вигадали ці лайфхаки. Ідеї 24 розповідають, як попрасувати одяг, якщо ви залишились без праски.

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Як попрасувати одяг без праски

Спосіб 1. Гаряча пара

Гаряча пара легко та швидко розпрасує ваш одяг. Якщо під рукою немає праски, можете скористатись цим способом:

розвішайте пом'яту річ у ванній кімнаті;

розправте всі складки, комірець, манжети;

наберіть у ванну гарячу воду або прийміть душ.

Через 20 – 30 хвилин ваша сорочка буде охайною та розпрасованою. Але не варто одразу її одягати. Перенесіть річ у кімнату, щоб вона охолодилась. В іншому випадку тканина помнеться ще більше.

Спосіб 2. Чайник



Чайник з водою допоможе розпрасувати одяг / Фото Pixabay

Щоб не набирати ванну чи не приймати душ, можна використовувати чайник. Налийте у нього води та доведіть до кипіння. Коли з носика почне виходити пара, потримайте над нею тканину, розтягуючи у пом'ятих місцях. Так ви зможете швидко та легко привести свій одяг у гарний вигляд.

Спосіб 3. Розігрітий предмет

Замінити праску можна будь-яким іншим гарячим предметом. Для цього наберіть у каструлю води та підігрійте її. Розкладіть пом'яту річ на прасувальній дошці і гарячою місткістю з водою розгладьте всі нерівності. Щоб не обпекти руки, використовуйте прихватку або кухонний рушник.

Спосіб 4. Правильна сушка

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Акуратно розвішайте речі після прання / Фото Pixabay

Ви можете завчасно подбати про те, щоб не прасувати одяг кожного дня. Для цього потрібно після прання правильно його сушити. У такому випадку вам не знадобиться праска взагалі. Після прання залишайте одяг трохи вологим, добре струшуйте та рівно розвішуйте на мотузці. Прищіпки закріплюйте у непомітних місцях, наприклад, під пахвами.

Спосіб 5. Оцет

Цей метод доступний та простий, адже оцет точно знайдеться у кожного на кухні. Підготуйте оцтовий розчин, змішавши одну склянку води та 80 мілілітрів кислоти. Перелийте рідину у розприскувач і рівномірно розпиліть по сорочці чи іншій деталі гардероба. Оцет має пом'якшувальну дію, тому речі швидко розгладжуються. Можна також додати у розчин трохи кондиціонера для одягу.

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Спосіб 6. Вода



Змочіть одяг водою із розприскувача / Фото Pixabay

Звичайне зволоження теж допомагає розпрасувати навіть найбільші складки. Розкладіть сорочку на вологому рушнику, злегка намочіть водою із розприскувача та залиште на 2 – 3 години. Якщо ж часу обмаль, можете одягнути пом'яту річ та зволожити її водою. Походіть у такому одязі 15 – 20 хвилин, щоб він підсох та розправився.