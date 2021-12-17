Позбуваємося неприємного запаху та цвілі: лайфхаки з догляду кухонних рушників

У господинь немає нічого гіршого, ніж неохайні кухонні ганчірки та рушники. Однак проблему можна легко вирішити, якщо знати кілька правил з догляду.

За кухонними рушниками, як правило доглядати важче, адже їх постійно використовують. Рушники часто не стигають висихати, тому з часом неприємно пахнуть та навіть утворюють цвіль.У матеріалі розповідаємо, як уникнути таких наслідків та як правильно доглядати за ними.

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7 хитрощів з догляду за кухонними рушниками

Регулярно мийте їх. Рушники слід змінювати кожні кілька днів. Прати їх потрібно таким чином:

Замочіть рушники у відрі теплої води з оцтом приблизно на 15 хвилин.

Всипте 1 столову ложку харчової соди. Це обидва перевірені засоби боротьби з поганим запахом!

Якщо рушники білі, додайте відбілювач під час прання.

Періть рушники гарячою водою. Ви все одно можете спочатку замочити їх теплою водою з оцтом. Проте їх слід також прати гарячою водою у пральній машині.



Як доглядати за кухонними рушниками / Фото Unsplash

Ніколи не залишайте рушники в пральній машині на ніч або на тривалий період часу. Завжди перекладайте їх прямо в сушарку, щоб не какопичувались бактерії.

Подбайте про те, щоб ваша кухня була сухою та чистою. Ваші рушники втягують запах у повітрі та від вологи.

Завжди вішайте рушники, щоб вони висохли між використанням. Ніколи не вішайте рушники один на одного, оскільки це не дасть їм повністю висохнути.

Дайте повністю висохнути між використанням. Якщо вони все ще вологі, то будуть накопичуватися мікроби та неприємний запах.

Кожного місяця кладіть рушники у велику каструлю з киплячою водою приблизно на 5 – 7 хвилин. Це знищить усі залишки бактерій.

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