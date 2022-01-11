Позбуваємося неприємного запаху: 4 причини та засоби від пітливості ніг взимку

Ви коли-небудь думали, чому ваші ноги потіють навіть взимку? Більшість людей вважає, що це відбувається лише літом. Однак зимою проблема не зникає і супроводжується неприємним запахом.

Американський лікар Г'юберт Лі ділиться деякими причинами та засобами для пітливості ніг. Всього кілька нових звичок зимою – і ви здолаєте цю проблему.

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Що викликає пітливість ніг?

Ваше взуття. У холодні місяці ми зазвичай носимо утеплене взуття. Коли ваші ноги в чоботах, які не дозволяють їм дихати, то розвивається багато бактерій.

Зміна температури. Коли ви, наприклад, повертаєтеся додому після прогулянки по снігу або сльоті – ваші ноги працюють важче і дуже нагріваються. Так вони потіють і виникає неприємний запах.

Більш суха шкіра. Оскільки взимку повітря набагато сухіше, наша шкіра швидше висихає, забезпечуючи живлення бактеріям, які можуть викликати поганий запах ніг.

Товсті шкарпетки. Носіння кількох пар шкарпеток може зберегти ваші ноги в теплі, але це також ущільнює піт, викликаючи запах ніг. Носіння двох або більше пар шкарпеток може спричинити тертя і розвиток мозолів, що призведе до надмірного потовиділення та неприємного запаху.

Як позбутися пітливості та неприємного запаху

Є кілька речей, які ви можете зробити, щоб запобігти неприємному запаху ніг цієї зими.