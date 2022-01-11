Американский врач Хьюберт Ли делится некоторыми причинами и средствами для потливости ног. Всего несколько новых привычек зимой – и вы решите эту проблему.

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Что вызывает потливость ног?

Ваша обувь . В холодные месяцы мы обычно носим утепленную обувь. Когда ваши ноги в сапогах, которые не позволяют им дышать, развивается много бактерий.

Изменение температуры . Когда вы, например, возвращаетесь домой после прогулки по снегу или слякоти – ваши ноги работают труднее и очень нагреваются. Так они потеют и возникает неприятный запах.

Более сухая кожа. Поскольку зимой воздух намного сухее, наша кожа быстрее высыхает, обеспечивая питание бактериям, которые могут вызвать дурной запах ног.

Толстые носки . Ношение нескольких пар носков может сохранить ваши ноги в тепле, но это также уплотняет пот, вызывая запах ног. Ношение двух или более пар носков может вызвать трение и развитие мозолей, что приведет к чрезмерному потоотделению и неприятному запаху.

Как избавиться от потливости и неприятного запаха

Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы предотвратить неприятный запах ног этой зимой.