Позбавляємось неприємних плям: як відчистити сліди від поту з будь-якого одягу
Джерело:5-Minute Crafts
Дезодоранти переважно блокують запах, але неприємні жовті плями поту залишаються. Як їх позбутися за допомогою підручних засобів – читайте в матеріалі.
Після важкого робочого дня або навіть заняття в спортзалі на одязі залишаються неприємні плями від поту. Відчистити їх можна легко кількома способами.
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Використовуйте лимонний сік
Додайте в миску сік одного лимона і стільки ж води. Нанесіть цю суміш на пляму і почистьте зубною щіткою. Залиште одяг для природного висихання.
Спробуйте оцтом
Налийте оцет безпосередньо на пляму і обережно потріть це місце. Після цього виперіть як зазвичай.
Використовуйте аспірин
Це хороший варіант для білих бавовняних сорочок. Розчиніть 2 таблетки аспірину в половині миски води. Нанесіть розчин на пляму і залиште кілька годин. Потім втріть в пляму трохи рідкого мийного засобу і поперіть як зазвичай.
Як очистити плями від поту / Фото 5-Minute Crafts
Нанесіть харчову соду і перекис водню
Змішайте рівні частини харчової соди і перекису водню до утворення пасти. Натріть пляму пастою, а потім змийте його звичайним способом.
Візьміть трохи солі
Розчиніть трохи солі в гарячій воді. Акуратно нанесіть розчин губкою на забруднений одяг і втирайте, поки пляма не зникне.
Замочіть пляму
Змішайте одну склянку оцту і 2 склянки води. Замочіть забруднений одяг в цій суміші приблизно на 20 хвилин. Далі натріть ділянку пастою з 1/2 склянки харчової соди, змішаної з 1 столовою ложкою солі і 1 столовою ложкою перекису водню.