Позбавляємось неприємних плям: як відчистити сліди від поту з будь-якого одягу

Дезодоранти переважно блокують запах, але неприємні жовті плями поту залишаються. Як їх позбутися за допомогою підручних засобів – читайте в матеріалі.

Після важкого робочого дня або навіть заняття в спортзалі на одязі залишаються неприємні плями від поту. Відчистити їх можна легко кількома способами.

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Використовуйте лимонний сік

Додайте в миску сік одного лимона і стільки ж води. Нанесіть цю суміш на пляму і почистьте зубною щіткою. Залиште одяг для природного висихання.

Спробуйте оцтом

Налийте оцет безпосередньо на пляму і обережно потріть це місце. Після цього виперіть як зазвичай.

Використовуйте аспірин

Це хороший варіант для білих бавовняних сорочок. Розчиніть 2 таблетки аспірину в половині миски води. Нанесіть розчин на пляму і залиште кілька годин. Потім втріть в пляму трохи рідкого мийного засобу і поперіть як зазвичай.



Як очистити плями від поту / Фото 5-Minute Crafts

Нанесіть харчову соду і перекис водню

Змішайте рівні частини харчової соди і перекису водню до утворення пасти. Натріть пляму пастою, а потім змийте його звичайним способом.

Візьміть трохи солі

Розчиніть трохи солі в гарячій воді. Акуратно нанесіть розчин губкою на забруднений одяг і втирайте, поки пляма не зникне.

Замочіть пляму

Змішайте одну склянку оцту і 2 склянки води. Замочіть забруднений одяг в цій суміші приблизно на 20 хвилин. Далі натріть ділянку пастою з 1/2 склянки харчової соди, змішаної з 1 столовою ложкою солі і 1 столовою ложкою перекису водню.