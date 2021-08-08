Повторюй за мною: круте кардіотренування для занять вдома – відео

8 серпня 2021 , 22:10
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Катерини Кононової

Якщо ви давно хотіли зайнятися спортом – зараз ідеальний момент. А якщо у вас немає часу ходити в тренажерний зал – це не проблема.

Займатися собою можна й у домашніх умовах. Якісне кардіотренування показала майстриня спорту України з бодибілдингу, віцечемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова.

Цікаво Знай своїх: Олександр Педан довів, що макарони з м'яких сортів пшениці не гірші, ніж з твердих

Що потрібно знати про тренування

За словами Катерини Кононової, вправи виконуються у форматі "повторюй за мною". Тренування інтервальне на все тіло. Воно складається з 9 вправ, кожна виконується у 2 підходи. Протягом 40 секунд тренуємося, 20 – відпочиваємо. Для занять не треба додаткового обладнання.

Спагеті зі шпинатом та вершками, макарони по-флотськи, а, може, просто спіральки з сезонними овочами чи сиром? Ми не знаємо, чим ви доповнюєте макарони. Але впевнені, що продукцію бренду "Тая" оцінить кожен!

Інтервальне тренування можна виконувати вдома / Фото Pixabay

Читайте Як не привезти з відпочинку зайві кілограми: 5 правил від дієтологів

Як вправи потрібно виконувати (техніку дивіться на відео нижче):

  • 4 біг – 5 фіксація.
  • Джампінг – Джек коліно+лікоть.
  • Присідання з відведенням стегна.
  • Випад – підскок.
  • Шаг у планку + 4 коліна до грудей.
  • Віджимання від опори з різною постановкою рук.
  • Скручування.
  • Складка.
  • Велосипед.

Як виконувати вправи: дивіться на відео

 

Автор: Наталя Бережна