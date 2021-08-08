Повторяй за мной: крутая кардиотренировка для занятий дома – видео
Источник:инстаграм Екатерины Кононовой
Если вы давно хотели заняться спортом – сейчас идеальный момент. А если у вас нет времени ходить в тренажерный зал – это не проблема.
Заниматься собой можно и в домашних условиях. Качественную кардиотренировку показала мастер спорта Украины по бодибилдингу, вице-чемпион Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова.
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Что нужно знать о тренировке
По словам Екатерины Кононовой, упражнения выполняются в формате "повторяй за мной". Тренировка интервальная на все тело. Она состоит из 9 упражнений, каждое выполняется в 2 подхода. В течение 40 секунд тренируемся, 20 – отдыхаем. Для занятий не требуется дополнительное оборудование.Спагетти со шпинатом и сливками, макароны по-флотски, а, может, просто спиральки с сезонными овощами или сыром? Мы не знаем, чем вы дополняете макароны. Но уверены, что продукцию бренда "Тая" оценит каждый!
Интервальную тренировку можно выполнять дома / Фото Pixabay
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Как упражнения нужно выполнять (технику смотрите на видео ниже):
- 4 бег – 5 фиксация.
- Джампинг – Джек колено+локоть.
- Приседания с отведением бедра.
- Выпад – подскок.
- Шаг в планку + 4 колена к груди.
- Отжимание от опоры с разной постановкой рук.
- Скручивания.
- Складка.
- Велосипед.
Как выполнять упражнения: смотрите на видео