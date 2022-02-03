Послання від Загадника: ентузіаст виявив прихований текст у постері "Бетмена"

За місяць відбудеться довгоочікувана прем'єра нового фільму про Бетмена. А тим часом у мережі з'являються не лише свіжі постери стрічки, у й цікаві деталі попередніх. Йдеться про одне приховане послання.

Спочатку про свіженьке. Так, на новій афіші постали майже усі головні герої: тут і сам Бетмен, і Брюс Вейн, і Селіна Кайл, Пінгвін та Загадник. Щоправда, не знайшлося місця для комісара Гордона та дворецького Альфреда.

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Новий постер "Бетмена" / Фото instagram

Тепер щодо нових деталей. Один з фанатів особливо детально роздивився попередній постер з Бетменом та Селіною Кайл. Та так, що йому вдалося виявити засекречене послання. Для цього йому довелося використати навіть ультрафіолет.

Пов'язане воно із Загадником: "Ви також є частиною цього. Дізнайтеся, чому". Саме ці слова говорив Ріддлер, ймовірно, Бетмену у першому трейлері до фільму.

нового фільму про Бетмена запланований на