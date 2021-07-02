Тож ми дібрали кілька порад, які полегшать життя кожному, хто носить окуляри. Буде добре й очам, і окулярам.

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Ідеально чисті

Засіб для миття посуду ідеально підходить для очищення лінз! Ніколи не використовуйте пральні засоби, що містять спирт, оцет, аміак або відбілювач. Ці речовини руйнують покриття лінз.



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Якщо вилетів шуруп

Якщо шуруп окулярів загубився або вилетів, використовуйте зубочистку як тимчасове рішення. З'єднайте оправу і дужку окулярів, вставте зубочистку і відламайте зайву частину.



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Щоб не запітніли

Одна з головних проблем всіх, хто носить окуляри, – запотівання лінз. Для того, щоб ваші окуляри при переході з холодного приміщення в тепле не запітніли, попередньо обробіть лінзи рідким або твердим милом.



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Позбуваємося подряпин

Невеликі подряпини – зовсім не привід купувати нову пару. Можна відполірувати лінзи за допомогою ганчірки з мікрофібри та зубної пасти. Якщо подряпина глибока, процедуру доведеться повторити кілька разів.



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Секрет гарного настрою досить простий! Потрібно лише запросити найкращих друзів, взяти Zubrowka Rose, тонік, лід та разом заміксувати гарний настрій.

Не ховаємо брови

Якщо у вас широко посаджені очі, вибирайте оправи з товстим або випуклим переніссям. Це привертає увагу до центру обличчя, й очі здаються ближчими. Якщо у вас близько посаджені очі, вибирайте оправи з декоративними деталями на зовнішніх краях. Це дає відчуття більшої відстані.



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Слідкуємо за зором

Поганий зір – ще не привід його не берегти. А найбільше наші очі страждають від випромінювання екранів. Є сенс купувати лінзи з покриттям, яке блокує або зменшує вплив синіх променів.



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Приймаємо лютеїн

Вітаміни не зроблять зір кращим, але можуть підтримати поточне здоров'я очей. Нині найкращим вітаміном для очей визнаний лютеїн. Налягайте на шпинат, гарбуз, зелений горошок або приймайте його в капсулах.



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Колекціонерам на замітку

Якщо окулярів у вас багато, зберігати їх можна на вішаку для одягу. Або купіть поличку, на якій можна зберігати все що завгодно, включаючи окуляри.



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Акцент на губи

Що стосується макіяжу, дівчатам "очкарикам" невимовно пощастило. Досить нафарбувати губи – і образ готовий, оскільки функцію прикраси очей візьмуть на себе окуляри.



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