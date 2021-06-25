Покрокова інструкція, як випрати шкіряну річ

Шкіряні речі завжди будуть в тренді. Але як будь-який одяг вони брудняться і періодично мають потребу в чищенні. Та як же їх правильно чистити, щоб не зіпсувати.

Ми поділимося декількома секретами. Отож, поїхали…

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Тест на переносність прання

Щоб не зіпсувати, наприклад, улюблений шкіряний піджак попередньо необхідно провести тест.

Необхідно спробувати, як прання позначиться на невеликому клаптику шкіри саме цього виробу. Можна використовувати зразок, який прикріплюють виробники, або зрізати невеликий шматочок з внутрішньої сторони. Якщо прання не викличе деформації зразка і взагалі не позначиться на його зовнішньому вигляді, то можна випрати й саму річ.

Які засоби використовувати для прання

Існують спеціальні засоби для прання шкіряних виробів. Щоб підвищити їх ефективність, слід пом'якшити воду за допомогою Calgon.

Чого не варто робити

Ні в якому разі не можна прати разом шкіряні речі різного кольору, через те, що пігмент з темніших або яскравих виробів забарвить світліші.



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Замочування і прання

Секрет гарного настрою – простий! Потрібно лише запросити найкращих друзів, узяти, тонік, лід і разом заміксувати гарний настрій.

Прання шкіряних виробів може бути як ручне, так і машинне, але в будь-якому випадку температура води не повинна перевищувати 30 °C.



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Машинне прання

Здійснюється в режимі "Шкіра", а якщо його немає, то "Делікатне прання". Коли полоскання буде завершено, вийміть річ з пральної машини. Дайте їй стекти, не викручуючи. Акуратно повісьте виріб на вішак так, щоб він не деформувався, а вода стікала природним чином.



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Ручне прання

Перш ніж прати шкіряні вироби вручну, їх необхідно замочити у воді з розчиненим у ній засобом для прання шкіри. Води повинно бути не надто багато, але вона повинна покривати виріб повністю.



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Сушіння

Розправте річ на вішакові, щоб уникнути деформації.

Найкраще сушити на свіжому повітрі, але в тіні, щоб прямі сонячні промені на річ не потрапляли.

Якщо сушити в приміщеннях, то далеко від батарей і нагрівачів та за умови гарної вентиляції.



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