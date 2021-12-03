Подвійний ефект: дивіться на відео, як накачати прес та сідниці однією вправою

Прес та сідниці – ті групи м'язів, які, мабуть, найчастіше намагаються привести у гарну форму. Ми ж знаємо, як убити двох зайців одним пострілом. Зберігайте відео та тренуйтеся разом з Ідеї 24!

Якщо ви й досі пропрацьовуєте прес та сідниці окремим вправами, то це тренування точно вам сподобається. Йдеться про сідничний місток на фітболі. Ці рухи насамперед задіюють великі сідничні м'язи, також прямі, поперечні та косі м'язи живота. А ще такий підхід не лише заощаджує ваш час, а й ефективно навантажує різні зони.

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Гайд з виконання вправи

Ляжте на спину, а ноги поставте на фітбол. Руки при цьому розслаблено покладіть на підлогу.

Плавними рухами підіймайте та опускайте таз.

Виконуйте 15 – 20 повторень у 3 – 4 підходи.

Сідничний місток на фітбол підходить для просунутого рівня фізичної підготовки. Початківцям потрібно спочатку відпрацювати техніку у класичному варіанті.Зосередься на скороченні сідничних м'язів під час кожного підходу, а також контролюйте рухи вгору – вниз.

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Текст публікації TrainAtHome:

Досі качаєш сідниці та прес окремо?

Заощаджуй час і отримуй подвійний ефект у сідничному містку на фітболі. Фокус насамперед на великих сідничних м'язах та підколінних сухожиллях. Але також добре задіяні прямі, поперечні та косі м'язи живота. Це дозволяє опрацювати кілька зон одночасно.

Сідничний місток на фітбол підходить для просунутого рівня фізичної підготовки. Початківцям рекомендуємо спочатку відпрацювати техніку у класичному варіанті.

Виконуємо 15-20 повторень у 3-4 походи. Зосередься на скороченні сідничних м'язів протягом підходу, а також про підконтрольні рухи вгору-вниз.