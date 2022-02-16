Після цього тренування ваш прес горітиме: виконуйте жироспалюючі вправи від зіркового тренера
Джерело:інстаграм Андрія Хомицького
Вправ на прес є безліч. І деякі з них можна вдало поєднати з жироспалюючими заняттями. Як це правильно зробити в домашніх умовах, дивіться далі на відео.
Аби тренування м'язів живота давали бажані результати, потрібно дотримуватися кількох важливих умов. Заняття повинні бути регулярними, вправи потрібно підбирати ефективні і зберігати дефіцит калорій.
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Зірковий тренер Андрій Хомицький саме показав вогенне жироспалююче тренування, після якого ваші кубики горітимуть. Усе, що вам потрібно, то це зручний спортивний одяг та фітнес-килимок. Цей сет можна виконувати буквально де завгодно, тож зберігайте відео і працюйте над тілом мрії. До літа ще є час!
Перелік вправ для спалювання жиру та пропрацювання пресу
- Вихід руками у планку: 30 секунд (4 кола);
- Перемінні скручування: 30 секунд (4 кола);
- Планка з торканням плечей: 30 секунд (4 кола);
- Динамічна планка: 30 секунд (4 кола);
- Почергове торкання точки перед собою у положенні планки: 30 секунд (4 кола);
- Х-планка: 30 секунд (4 кола);
- Вправа "чебурашка": 30 секунд (4 кола);
- Бічна планка: по 30 секунд на кожну сторону (4 кола);
- Зворотня планка: 30 секунд (4 кола).
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Текст публікації Андрія Хомицького:
Після цього прес горить. Ти захочеш зберегти це на потім. Моя головна порада при виконанні цього тренування – переконайтеся, що Ви постійно контролюєте та відчуваєте, як працює прес. Якщо ви не вмієте активізувати м'язи правильно, дайте мені про це знати в коментарях. Я підготую для Вас окреме відео. Для виконання цього тренування не потрібно жодного обладнання, тільки ти та килимок!
Вихід руками у планку
Поперемінні скручування
Планка з торканням плечей
Динамічна планка
Почергове торкання точки
Х-планка
Чебурашка
30 секунд кожна вправа, 4 кола.
Бічна планка (30 с з кожного боку)
Зворотня планка (30 сек)
Виконай 2 кола закріплюючих вправ!