Після цього тренування ваш прес горітиме: виконуйте жироспалюючі вправи від зіркового тренера

Вправ на прес є безліч. І деякі з них можна вдало поєднати з жироспалюючими заняттями. Як це правильно зробити в домашніх умовах, дивіться далі на відео.

Аби тренування м'язів живота давали бажані результати, потрібно дотримуватися кількох важливих умов. Заняття повинні бути регулярними, вправи потрібно підбирати ефективні і зберігати дефіцит калорій.

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Зірковий тренер Андрій Хомицький саме показав вогенне жироспалююче тренування, після якого ваші кубики горітимуть. Усе, що вам потрібно, то це зручний спортивний одяг та фітнес-килимок. Цей сет можна виконувати буквально де завгодно, тож зберігайте відео і працюйте над тілом мрії. До літа ще є час!

Перелік вправ для спалювання жиру та пропрацювання пресу

Вихід руками у планку: 30 секунд (4 кола);

30 секунд (4 кола); Перемінні скручування: 30 секунд (4 кола);

30 секунд (4 кола); Планка з торканням плечей: 30 секунд (4 кола);

30 секунд (4 кола); Динамічна планка: 30 секунд (4 кола);

30 секунд (4 кола); Почергове торкання точки перед собою у положенні планки: 30 секунд (4 кола);

30 секунд (4 кола); Х-планка: 30 секунд (4 кола);

30 секунд (4 кола); Вправа "чебурашка": 30 секунд (4 кола);

30 секунд (4 кола); Бічна планка: по 30 секунд на кожну сторону (4 кола);

по 30 секунд на кожну сторону (4 кола); Зворотня планка: 30 секунд (4 кола).

при виконанні кожної вправи стежте за тим, аби був задіяний лише прес, а не ще й інші м'язи.

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Текст публікації Андрія Хомицького:

Після цього прес горить. Ти захочеш зберегти це на потім. Моя головна порада при виконанні цього тренування – переконайтеся, що Ви постійно контролюєте та відчуваєте, як працює прес. Якщо ви не вмієте активізувати м'язи правильно, дайте мені про це знати в коментарях. Я підготую для Вас окреме відео. Для виконання цього тренування не потрібно жодного обладнання, тільки ти та килимок!

Вихід руками у планку

Поперемінні скручування

Планка з торканням плечей

Динамічна планка

Почергове торкання точки

Х-планка

Чебурашка

30 секунд кожна вправа, 4 кола.

Бічна планка (30 с з кожного боку)

Зворотня планка (30 сек)

Виконай 2 кола закріплюючих вправ!