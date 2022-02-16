Чтобы тренировки мышц живота давали желаемые результаты, нужно соблюдать несколько важных условий. Занятия должны быть регулярными, упражнения следует подбирать эффективные и сохранять дефицит калорий.
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Звездный тренер Андрей Хомицкий как раз показал огненную жиросжигающую тренировку, после которой ваши кубики будут гореть. Все, что вам нужно, это удобная спортивная одежда и фитнесс-коврик. Этот сет можно выполнять буквально где угодно, так что сохраняйте видео и работайте над телом мечты. К лету еще есть время!
Список упражнений для сжигания жира и проработки пресса
- Выход руками в планку: 30 секунд (4 круга);
- Переменные скручивания: 30 секунд (4 круга);
- Планка с касанием плеч: 30 секунд (4 круга);
- Динамическая планка: 30 секунд (4 круга);
- Поочередное касание точки перед собой в положении планки: 30 секунд (4 круга);
- Х-планка: 30 секунд (4 круга);
- Упражнение "чебурашка": 30 секунд (4 круга);
- Боковая планка: по 30 секунд на каждую сторону (4 круга);
- Обратная планка: 30 секунд (4 круга).
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Текст публикации Андрея Хомицкого:
После этого пресс горит. Ты захочешь сберечь это на потом. Мой главный совет при выполнении этой тренировки – убедитесь, что Вы постоянно контролируете и чувствуете, как работает пресс. Если вы не умеете активизировать мышцы правильно, дайте мне это знать в комментариях. Я подготовлю для Вас отдельное видео. Для выполнения этой тренировки не нужно ни одного оборудования, только ты и коврик!
Выход руками в планку
Попеременные скручивания
Планка с касанием плеч
Динамическая планка
Поочередное касание точки
Х-планка
Чебурашка
30 секунд каждое упражнение, 4 круга.
Боковая планка (30 с с каждой стороны)
Обратная планка (30 сек)
Выполни 2 круга закрепляющих упражнений!