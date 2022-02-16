Чтобы тренировки мышц живота давали желаемые результаты, нужно соблюдать несколько важных условий. Занятия должны быть регулярными, упражнения следует подбирать эффективные и сохранять дефицит калорий.

И еще Олимпиада-2022 в Пекине: где смотреть спортивные соревнования

Звездный тренер Андрей Хомицкий как раз показал огненную жиросжигающую тренировку, после которой ваши кубики будут гореть. Все, что вам нужно, это удобная спортивная одежда и фитнесс-коврик. Этот сет можно выполнять буквально где угодно, так что сохраняйте видео и работайте над телом мечты. К лету еще есть время!

Список упражнений для сжигания жира и проработки пресса

Выход руками в планку: 30 секунд (4 круга);

Переменные скручивания: 30 секунд (4 круга);

Планка с касанием плеч: 30 секунд (4 круга);

Динамическая планка: 30 секунд (4 круга);

Поочередное касание точки перед собой в положении планки: 30 секунд (4 круга);

Х-планка: 30 секунд (4 круга);

Упражнение "чебурашка": 30 секунд (4 круга);

Боковая планка: по 30 секунд на каждую сторону (4 круга);

Обратная планка: 30 секунд (4 круга).

Важный совет от тренера: при выполнении каждого упражнения следите за тем, чтобы был задействован только пресс, а не другие мышцы.

Читайте также Как прокачать руки, плечи и грудь: динамическая тренировка на 20 минут с 2 уровнями сложности

Пропустили премьеру долгожданного фильма или сериала? Не огорчайтесь, ведь на OLL.TV можно найти все главные новинки кино. Регистрируйтесь на онлайн-платформе и легально смотрите любимые ленты в хорошем качестве.

Текст публикации Андрея Хомицкого:

После этого пресс горит. Ты захочешь сберечь это на потом. Мой главный совет при выполнении этой тренировки – убедитесь, что Вы постоянно контролируете и чувствуете, как работает пресс. Если вы не умеете активизировать мышцы правильно, дайте мне это знать в комментариях. Я подготовлю для Вас отдельное видео. Для выполнения этой тренировки не нужно ни одного оборудования, только ты и коврик!

Выход руками в планку

Попеременные скручивания

Планка с касанием плеч

Динамическая планка

Поочередное касание точки

Х-планка

Чебурашка

30 секунд каждое упражнение, 4 круга.

Боковая планка (30 с с каждой стороны)

Обратная планка (30 сек)