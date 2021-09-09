Після 18:00 їсти можна й треба: дієтолог розповів, чим вечеряти без шкоди для фігури

Ще один міф, який популярний серед прихильників правильного харчування, – не їсти після 18 години. Дієтолог Андрій Невський пояснив, чому пізня вечеря не є шкідливою для тих, хто намагається схуднути.

Так, Андрій Невський запевняє, що потрібно їсти за годину – дві перед сном і обов'язково включати в останній прийом їжі вуглеводи. І так схуднення буде ефективнішим, ніж з голодуванням після 18:00. Досить вірити у те, що після 6 години вечора усі калорії перетворюються у жир.

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А частота і час прийомів їжі на процес спалювання жирів майже не впливають.

Якщо говорити про вечерю, то вже краще поїсти перед сном і солодко заснути, ніж мучитися від голоду кілька годин до сну. Або, ще гірше, зірватися на нічне під'їдання, а потім страждати від докорів сумління.

Дієтолог радить запланувати вечерю заздалегідь і вписати у свій план її калорійність. Так ви зможете грамотно розподілити всі калорії, не переїдатимете і будете задоволеними собою.

Що краще їсти ввечері

Щоб покращити процес жироспалювання, будуйте останній прийом їжі з білків і вуглеводів з невеликою кількістю жирів. З таким підходом ви будете худнути комфортніше, а організм "навчиться" брати енергію з жирів.

Починайте завжди з овочевого салату. Свіжі овочі й зелень – відмінне джерело клітковини, вітамінів та мікроелементів. Такий початок буде стимулювати травлення і стане запорукою здорового харчування.

Гарнір в основній страві може бути з овочів, які містять крохмаль (картопля, макарони або крупи). Його можна доповнити рибою, курячим філе або індичкою, пісною яловичиною й морепродуктами. До слова, ввечері корисно їсти жирну рибу.

Десерт обирайте будь-який, але найкраще віддати перевагу нежирному, який міститиме фрукти, домашній сир, сухофрукти, пастилу або мармелад. Головне, щоб ласощі приносили максимум задоволення.

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Ввечері корисно їсти жирну рибу / Фото unsplash

Текст публікації Андрія Невського:

Чому потрібно їсти після 18:00? Тому що можна! У Попелюшки карета перетворювалася на гарбуз після 00:00, у сучасних жінок, мабуть, калорії перетворюються в жир після 18:00. А я кажу, що потрібно їсти за годину-дві перед сном і обов'язково включати в останній прийом їжі вуглеводи. І так схуднете краще, ніж з голодуванням після 18:00.

Найважливіше умова для схуднення – дефіцит калорій. А частота і час прийомів їжі на процес спалювання жирів майже не впливають. Відпочинок шлунково-кишковому тракту вночі теж не потрібним – майже всі наші системи працюють цілодобово.

Якщо говорити про вечерю, то вже краще поїсти перед сном і солодко заснути, ніж мучитися від голоду кілька годин до сну. Або зірватися на вечірній (або нічний) жор, а потім страждати від докорів сумління.

Краще запланувати вечерю заздалегідь і вписати у свій план калорійності до поїдання, а не після. Так ви зможете грамотно розподілити всі калорії, не переїсти і залишитися задоволеною.